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Copa Argentina: Racing le ganó a San Martín de Formosa y llega afilado al clásico

Se impuso 1 a 0 con gol de "Maravilla" Martínez. Se cruzará con Defensa o Chaco For Ever.

De cara al clásico del próximo sábado ante Independiente en el Libertadores de América, Racing cumplió con los pronósticos y superó a San Martín de Formosa 1 a 0 y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina.

Adrián "Maravilla" Martínez rompió el cero a los 34 minutos.

 

En el elenco formoseño --que juega el Federal A y que generó varias chances de gol-- fue expulsado el experimentado Gervasio Núñez, a los 11 minutos del segundo tiempo.

En el elenco de Gustavo Costas ingresó el montehermoseño Baltazar Rodríguez en el minuto 65 y estrelló un remate en el travesaño a falta de 4 minutos.

En la próxima instancia, la Academia se medirá con el ganador del choque entre Defensa y Justicia y Chaco For Ever.

En tanto, el sábado desde las 17.30, visitará a Independiente en el clásico de Avellaneda.

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