El gobernador Kicillof se reunió con el presidente de Uruguay

El gobernaor bonaerense Axel Kicillof y titular del espacio dentro del peronismo, Movimiento Derecho al Futuro, se reunió en este fin de semana con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. Ambos compartieron una cena el viernes por la noche.

Además, mantuvo reuniones con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; el intendente de Montevideo, Mario Bergara, su par de Canelones, Francisco Legnani; y el exministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad.

Durante su viaje, también formó parte del panel principal del IV Encuentro “Hay Otra Esperanza” organizado por la Red Futuro. “En la Argentina estamos viviendo una etapa muy difícil, con un presidente como Javier Milei que se propuso el objetivo de destruir el Estado y cambiar nuestros valores, nuestra cultura, importando teorías extranjeras y aceptando los mandatos de las potencias”, sostuvo el Gobernador.

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En ese sentido, Kicillof remarcó que “frente a esta etapa de tanta incertidumbre en el mundo, la respuesta del campo popular tiene que ser construir un bloque internacional que enfrente a la ultraderecha”.

“Para eso, será necesario que el punto de partida de nuestras propuestas sea la unidad latinoamericana y, a partir de ella, la construcción de políticas que traigan bienestar a nuestros pueblos”, concluyó.