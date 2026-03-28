En plena disputa legal, la selección de Senegal salió a la cancha con la Copa Africana

La selección de Senegal fue protagonista de un insólito momento, al salir a la cancha este sábado con el trofeo de campeón de la Copa Africana de Naciones, pese a encontrarse en plena disputa legal.

El episodio se dio en la previa del amistoso ante Perú, en el Stade de France, cuando los jugadores senegaleses presumieron la copa al salir para la entrada en calor.

Este gesto es claramente una provocación para la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que decidió otorgarle de manera insólita el título a Marruecos pese a que Senegal se impuso en la final de dicha competición.

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El argumento de la CAF para decretar campeón a Marruecos dos meses después fue que Senegal abandonó el campo de juego en la final luego de que le cobraran un penal a los marroquíes.

Luego de varios minutos, los senegaleses volvieron a la cancha para completar el encuentro, su arquero atajó el penal y finalmente se quedaron con la victoria por 1-0.

Ante esta decisión, Senegal no se quedó de brazos cruzados y apeló al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Lausana, Suiza. (NA)