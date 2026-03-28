Tiger Woods, involucrado en un accidente con vuelco en Florida

Tiger Woods fue arrestado ayer por conducir bajo los efectos del alcohol, tras un accidente automovilístico que protagonizó en Florida, Estados Unidos.

Según informó la oficina del sheriff del condado de Martin, resultó ileso en el choque y vuelco que tuvo lugar en Jupiter Island, Florida. El golfista fue liberado el mismo día a la noche.

Mark Steinberg, el agente de Woods desde hace mucho tiempo, no respondió de inmediato a la solicitud de información sobre el estado de salud de Tiger, quien volvió a la actividad recientemente.

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La leyenda del golf ya había sufrido un grave accidente con vuelco en California en 2021.

Además del cargo por conducir bajo los efectos del alcohol, Woods también enfrenta cargos por daños a la propiedad y por negarse a someterse a una prueba legal. Si bien se determinó que no estaba bajo la influencia del alcohol (su prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 0.00, según la policía), los agentes determinaron que estaba "incapacitado" para conducir. Además, se negó a someterse a una prueba de orina.