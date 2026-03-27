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LBB Oro Femenino: ya está el programa de partidos para la temporada 2026

Los participantes serán 9 de Julio, Bahiense del Norte, Estudiantes, Sportivo Bahiense y el debutante Villa Mitre.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Se sorteó este atardecer en la Asociación Bahiense la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenino, denominada "Viviana Albizu", que contará con la participación de cinco equipos, comenzando el 7 de abril.

Se disputarán dos tramos de dos ruedas cada uno. En ambos habrá play in entre 4º y 5º para determinar el cuarto clasificado a semifinales.

Las semis serán al mejor de tres y la final, a cinco.

Si se repite el vencedor en ambos tramos automáticamente será campeón, caso contrario habrá una Súper Final.

El martes será el día de disputa de cada fecha.

Paralelamente, 9 de Julio participará en el Priovincial de Clubes.

 

El programa

Así quedaron conformadas las cinco fechas de la primera rueda. En la segunda invertirán la localía:

Fecha 1

Sportivo-Villa Mitre

Bahiense-Estudiantes

Libre: 9 de Julio

Fecha 2

Estudiantes-Sportivo

9 de Julio-Bahiense

Libre: Villa Mitre

Fecha 3

Sportivo-9 de Julio

Villa Mitre-Estudiantes

Libre: Bahiense

Fecha 4

9 de Julio-Villa Mitre

Bahiense-Sportivo

Libre: Estudiantes

Fecha 5

Estudiantes-9 de Julio

Villa Mitre-Bahiense

Libre: Sportivo

 

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