LBB Oro Femenino: ya está el programa de partidos para la temporada 2026
Los participantes serán 9 de Julio, Bahiense del Norte, Estudiantes, Sportivo Bahiense y el debutante Villa Mitre.
Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Se sorteó este atardecer en la Asociación Bahiense la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenino, denominada "Viviana Albizu", que contará con la participación de cinco equipos, comenzando el 7 de abril.
Se disputarán dos tramos de dos ruedas cada uno. En ambos habrá play in entre 4º y 5º para determinar el cuarto clasificado a semifinales.
Las semis serán al mejor de tres y la final, a cinco.
Si se repite el vencedor en ambos tramos automáticamente será campeón, caso contrario habrá una Súper Final.
El martes será el día de disputa de cada fecha.
Paralelamente, 9 de Julio participará en el Priovincial de Clubes.
El programa
Así quedaron conformadas las cinco fechas de la primera rueda. En la segunda invertirán la localía:
Fecha 1
Sportivo-Villa Mitre
Bahiense-Estudiantes
Libre: 9 de Julio
Fecha 2
Estudiantes-Sportivo
9 de Julio-Bahiense
Libre: Villa Mitre
Fecha 3
Sportivo-9 de Julio
Villa Mitre-Estudiantes
Libre: Bahiense
Fecha 4
9 de Julio-Villa Mitre
Bahiense-Sportivo
Libre: Estudiantes
Fecha 5
Estudiantes-9 de Julio
Villa Mitre-Bahiense
Libre: Sportivo