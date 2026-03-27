Del Congreso a Bahía: entregaron hoy la distinción al equipo de Neonatología del Penna

Victoria Álvarez Fortunato [email protected] Periodista y comunicadora digital. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, regionales y nacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital.

En el marco de una visita a Bahía Blanca, la diputada radical Karina Banfi entregó formalmente la distinción del Congreso de la Nación Argentina al equipo de enfermería del servicio de Neonatología del Hospital Penna, en reconocimiento a su actuación durante la inundación histórica del 7 de marzo de 2025.

El reconocimiento había sido otorgado días atrás en la ciudad de Buenos Aires, donde un grupo de enfermeras viajó para participar del acto oficial. Sin embargo, debido a las dificultades para trasladar la distinción, fue la propia legisladora quien se comprometió a acercarla personalmente a la ciudad, lo que se concretó este viernes durante su visita al hospital.

Durante la emergencia climática, el centro médico se vio gravemente afectado por el ingreso de agua, lo que obligó a una evacuación de urgencia en distintas áreas críticas. En Neonatología, el personal debió actuar con rapidez para resguardar a los recién nacidos internados. En ese contexto, lograron poner a salvo a 12 bebés, en medio de cortes de energía, traslado de equipos y condiciones adversas.

La distinción entregada corresponde a una mención honorífica otorgada por el Congreso, destinada a destacar acciones de relevancia social.

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Durante el encuentro, Banfi explicó el sentido del reconocimiento: "Hicimos el delivery. Como era muy difícil trasladarlo, dije que en cuanto pudiera me iba a hacer presente, y también a conocer el servicio de Neonatología. El trabajo que realizan es increíble, espectacular, y la calidad humana junto con el profesionalismo fueron lo que les permitió salvar rápidamente 12 vidas de recién nacidos en un momento en el que se estaba perdiendo todo. De alguna manera, este es un reconocimiento, a través de ellas, a todos los bahienses, a esos héroes silenciosos que estuvieron en cada calle y en cada vecindario".

La diputada también subrayó la necesidad de sostener el tema en agenda más allá de la emergencia: "Es algo que merece ser destacado. La salud es un valor fundamental en la democracia, que debemos apoyar y reconocer cuando las cosas se hacen bien".

"El cuadro es la única distinción que otorga el Congreso de la Nación, tanto desde la Cámara de Diputados como desde el Senado. Se trata de una postulación que realizamos los legisladores para entregar una mención honorífica a iniciativas o personas destacadas. En este caso, para mí era muy importante reconocer a la unidad de Neonatología de Bahía Blanca. Tiene un valor estratégico: es un reconocimiento a todos los héroes silenciosos de la ciudad, pero también una forma de seguir poniendo en agenda aquellas cuestiones que, cuando baja el agua, suelen quedar en el olvido. La emergencia pasó, pero todos seguimos viviendo en Bahía Blanca, tratando de reconstruirnos después del 7 de marzo de 2025", explicó Banfi.

Desde el equipo de salud destacaron las mejoras logradas luego del episodio, en gran parte gracias a donaciones. Lucía Marrero, integrante del área, señaló: "La Neo está más linda que antes. Estamos trabajando con menos unidades por faltante de enfermería, pero tenemos muchísimas más cosas que antes. Gracias a la solidaridad de la gente, recibimos donaciones de incubadoras, monitores, equipos de luminoterapia y más. Creo, y es un sentir compartido por todo el equipo, que hoy está mejor que antes".

La visita incluyó además un recorrido por las instalaciones actuales del servicio. El reconocimiento busca no solo destacar lo ocurrido durante la emergencia, sino también visibilizar el rol del sistema de salud y la respuesta comunitaria frente a situaciones críticas.