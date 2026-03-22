Máxima distinción al servicio de Neo del hospital Penna

El Servicio de Neonatología del Hospital Penna local recibió la Mención de Honor Juan Bautista Alberdi en reconocimiento a la labor desarrollada durante la inundación del 7 de marzo de 2025, en acto realizado en el Congreso de la Nación.

"La inundación puso a prueba a toda la comunidad y en medio de esa situación crítica, un grupo de profesionales decidió proteger la vida de 12 recién nacidos", detalló Martín Menem. Presidente de la Cámara de Diputados

El funcionario habló de "coraje, profesionalismo" y de una profunda vocación de servicio” para sostener la atención de los bebés y trasladarlos de manera segura. “Su acción es un ejemplo de compromiso con la vida y de humanidad, un gesto que honra al sistema de salud y enorgullece a todos los argentinos".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Mariana Calahorra, integrante de Neonatología del Hospital, hizo el agradecimiento del caso y mencionó que recibían la distinción “con enorme humildad y emoción” y mencionó que aquel día hicieron lo que hacen todos los días: “cuidar vidas que recién empiezan, acompañar fragilidades, sostener esperanzas".

Mencionó además que su equipo representa a todos los trabajadores de los hospitales públicos, que día a día sostienen una salud en crisis, con compromiso y una vocación “que no se negocia”.

La inundación dejó todo tipo de secuelas en la sociedad, estrés postraumático, miedos, incertidumbres, pánico. Puso en evidencia falencias en la infraestructura y la planificación urbana. Pero también tuvo sus héroes, impulsó nuevos proyectos y generó una nueva mirada sobre lo que está y lo que falta.

El reconocimiento a los profesionales del Penna pone de relieve esa condición única del ser humano, su heroísmo, valentía, solidaridad y entrega, la voluntad de pensar en el otro antes que en uno mismo.

El legado de aquella catástrofe resulta, en ese sentido, por demás valorable al poner en escena la mano extendida, el corazón abierto.

Lo sucedido en neonatología es un acto de valor, entrega y honor que supera a muchas batallas de nuestra historia y como tal tiene bien merecido su lugar de honor.