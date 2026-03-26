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Fin del sueño para Francisco Cerúndolo en Miami: perdió sin atenuantes con Alexander Zverev

El argentino quedó eliminado en cuartos de final.

Foto: AFP

Francisco Cerúndolo quedó eliminado del Masters 1000 de Miami, al perder sin atenuantes 6-1 y 6-2, en cuartos de final, con Alexander Zverev.

El argentino fue derrotado de principio a fin por el alemán: el comienzo del trámite fue 5-0 y estuvo cerca de cerrar el set sin ceder juegos.

En la segunda manga el alemán se adelantó con dos breaks para ponerse 5-1 y cerró el partido con un juego en blanco para firmar el 6-2.

 

El europeo se verá las caras con Jannik Sinner por un lugar en la final. Del otro lado llegan Jiri Lehecka y Arthur Fils.

A partir del lunes, Cerúndolo será número 20 del ranking ATP y bajará un escalón.

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