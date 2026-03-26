Pedido de ayuda por un peligro de derrumbe en una vivienda de Pampa Central
Amelia Aguilera y su esposo de 73 años solicitan materiales de construcción para reparar su hogar en Pampa Central 1052, donde conviven con un hijo y un nieto de 10 años en condiciones de extrema vulnerabilidad habitacional.
La actual situación habitacional de una vivienda ubicada en calle Pampa Central 1052 alcanzó un punto crítico, poniendo en riesgo la integridad física de una familia compuesta por dos adultos mayores, un hombre de 38 años y un niño de 10.
En diálogo con La Nueva., Amelia Aguilera, de 60 años, relató con angustia el deterioro de la propiedad donde reside desde hace casi cuatro décadas.
"La casa cuando yo vine a vivir hace 38 años ya estaba construida esa parte, tiene más de 60 años hecha. Lo de adelante lo hemos construido nosotros con sacrificio. Y bueno, ahora se nos está cayendo toda la parte de los dormitorios, baño y cocina", detalló la mujer sobre el estado de la estructura que hoy presenta techos y losas en estado de putrefacción.
La precariedad se profundizó con el paso del tiempo y las inclemencias climáticas que sufrió el sector.
Según explicó Amelia, el daño es estructural y generalizado: "Lo que nosotros pedimos no es dinero, sino materiales para poder este volver a construir todo lo que se nos está cayendo, que está todo podrido; la losa, la chapa, todo está todo podrido. Con la inundación jamás recibimos ayuda del municipio ni de nadie".
La falta de asistencia previa llevó a que la vivienda sea considerada actualmente como inhabitable debido a la humedad constante y el desprendimiento de materiales.
La composición del grupo familiar y su situación económica actual impiden que puedan afrontar las reparaciones por cuenta propia. El esposo de Amelia, de apellido Geraldo y 73 años de edad, es jubilado, mientras que ella percibe una pensión no contributiva.
"Cuando nosotros vinimos podíamos trabajar y poder hacer lo que hicimos, lo que hemos construido. Pero ahora no, mi marido tiene 73, yo tengo 60. No podemos, lamentablemente somos los dos hipertensos crónicos", manifestó Amelia sobre la imposibilidad física de realizar los arreglos. A esto se suma que el hijo de 38 años que convive con ellos vive de "changas" y colabora en lo que puede, mientras crían juntos a un nieto de 10 años.
El pedido de la familia está centrado exclusivamente en la obtención de materiales para asegurar el techo de la casa.
"Lo que yo pido es material, no pido dinero, no pido nada, solo una ayuda para poder seguir construyendo lo que se me está cayendo. Lo que necesito mñas urgente es el techo para poder saber de que si al otro día me voy a levantar no esté derrumbando" concluyó la mujer.
Aquellos interesados en colaborar pueden acercarse directamente a la dirección mencionada (Pampa Central 1052) o contactar a la familia (tel: 291-5120287, Amelia) para coordinar la entrega de materiales que permitan revertir el estado de una vivienda.