Se incendia un depósito de pinturas en Moreno

Elocuentes imágenes de la magnitud del incendio (Fotos Print de pantalla)

Momentos de tensión se viven en la localidad Francisco Álvarez, en el partido de Moreno, donde se incendia un depósito de pinturas ubicado dentro de un polo industrial de Avenida Ramón Falcón y Chilecito.

Hay un gran operativo en la zona, donde trabajan al menos 25 dotaciones de bomberos que intentan contener las llamas. Tanto los trabajadores de la empresa Fademac, como los vecinos de la zona, fueron evacuados.

“Estaban soldando y saltó una chispa. Como vieron que no pudieron controlar el fuego, evacuaron”, contó un trabajador de una fábrica lindera que vio cómo se produjo el incendio.

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También dijo que la empresa se dedica a fabricar químicos, solventes, pinturas y otros productos tóxicos.

“Vi cómo se prendía fuego todo. Por suerte no hay heridos. Todos los trabajadores fuimos al sector de evacuación y nos tomaron lista. Estábamos todos”, relató Joel en diálogo con TN.

La columna de humo se puede ver a varios kilómetros. Las autoridades pidieron evitar circular por la zona, ya que se trata de productos químicos altamente tóxicos. Los vecinos también fueron evacuados.

Defensa Civil ya delimitó el perímetro, a unos 300 metros alrededor de la fábrica, y repartió barbijos a los trabajadores de prensa. El fuego todavía no fue controlado y podría afectar a otros predios.

Una vecina que vive a tres cuadras habló con TN y expresó: “Tenemos miedo. Estamos muy asustados. Yo tengo dos hijos discapacitados y no puedo irme de mi casa. Es un peligro. Hace un año ya se había prendido fuego el lugar”.

La empresa de gas se acercó con una cuadrilla y cortó el suministro en la cuadra, para evitar alguna explosión.

“Hay que aclarar que se trata de un depósito, que no hay producción en el lugar. Es un espacio de logística y acopio. Tenía todas las habilitaciones y aptitud ambiental. Tenían un equipo siniestral y brigadista. “Lamentablemente pasó esto”, informó Daiana Anadon, secretaria de Ambiente de Moreno.

“Entendemos la preocupación de los vecinos, pero lo que ocurrió acá fue un siniestro. Igual estamos esperando las pericias. El último control de seguridad fue en febrero y estamos en permanente contacto”, sostuvo. (TN)