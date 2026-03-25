Chocaron un camión y un tren de carga en el paso a nivel El Saladero

Un camión Ford Cargo conducido por un joven de 24 años y una formación ferroviaria de Ferro Sur Roca protagonizaron un choque en el paso a nivel de El Saladero, alrededor de las 3 de la mañana.

Por causas que aún se desconocen, ambos vehículos colisionaron, aunque tanto el conductor del rodado como el maquinista, un hombre de 39 años, resultaron ilesos.

Tras el impacto, se desplegó un operativo que se extendió por aproximadamente dos horas, durante el cual se realizó el barrido de cereal (girasol) que había quedado esparcido en el lugar. La locomotora continuó luego su marcha junto a los vagones que transportaban soda cáustica, una vez finalizadas las tareas.

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En el lugar trabajaron operarios de Tránsito Urbano, bomberos de Ingeniero White, personal de la Delegación White con una pala cargadora, además de efectivos de la Policía y Defensa Civil, quienes coordinaron las acciones para garantizar la seguridad y normalizar la circulación en la zona.