Con dos debutantes, un regreso y varios por descubrir, se completa la primera fecha de la LBB Bronce

La copa que está en juego, sostenida por Julián Hansen (presidente de Fortín) y Guillermo Barco (titular de la ABB). Foto: Dorina Schechtel-prensa Fortín.

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con la disputa de cinco juegos se completa esta noche la primera fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce (ex Tercera), que comenzó el lunes con el triunfo de Caza y Pesca Huracán Médanos, como visitante, ante Fortín Club (Pedro Luro), por 77 a 55.

Este regreso de la categoría al ámbito de la Asociación Bahiense tiene un tinte regional, inclusive, la Liga se denomina "Municipio de Villarino".

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Participan tres equipos de ese partido, de los cuales ya debutaron dos y hoy lo hace Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich).

También se suman los tradicionales de nuestra ciudad como Barracas y Whitense -ambos bajaron de Segunda-, más los que presentan divisiones B como Bahiense del Norte B, Sportivo Bahiense B y Velocidad y Resistencia B.

De Punta Alta, en tanto, están Los Andes y Pellegrini -dos que descendieron-, más Sporting, que juega por primera vez oficialmente, aunque estuvo afiliado desde el 26 de julio de 1932 al 18 de abril de 1933.

Y el que retorna es Bella Vista, tras haber sido desafliado en 1986.

Los partidos

Esta noche, desde las 21, habrá tres partidos en nuestra ciudad y dos en Punta Alta.

En Bahía se enfrentan Velocidad B-Fútbol y Tenis.

También, Sportivo B-Pellegrini y Whitense-Bella Vista.

En la vecina ciudad juegan Los Andes-Barracas y Sporting-Bahiense B, en cancha de Espora.

Velocidad B-Fútbol y Tenis

Cancha: Pedro Sánchez, Velocidad (Rondeau y Avellaneda).

Árbitros: Sebastián Arcas y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Velocidad B: Franco Mastandrea (ex Whitense), Bautista Schultz (ex Estudiantes), Tomás Carvalhosa (ex Los Andes), Nicolás Valdebenito (ex Bahía Basket), Tomás Moreira (ex Independiente), Juan Ignacio Del Molino (libre), Santiago Hiebaum (libre), ⁠Tomás Brussa (libre), ⁠Tomás Rollhaiser (libre), ⁠Ezequiel González (libre), Facundo Martínez (libre), ⁠Rodrigo Copreni (libre), Tomás Gellabet y ⁠Nahuel Ocampos. DT: Santiago Piñeiro. PF: Evangelina Belossi.

Fútbol y Tenis: Fernando Crocioni, Juan Pablo Dumrauf, Sebastián Esquivel, Ignacio Gaggioli, Franco Monaldi, Joaquín Monaldi, Guillermo Morán, Fabricio Mutuverria, José Pérez, Emiliano Sánchez, Yamil Sánchez, Gonzalo Semper, José Tschering y Johann Wainmaier.

Son todos jugadores que venían conformando el plantel que participaba en la LAB, ascendiendo de Segunda a Primera en esa Liga. DT: Andrés Del Sol. PF: Damián Cardinali.

Sportivo B-Pellegrini

Cancha: Eladio Santos, Sportivo (Alvarado 467).

Árbitros: Juan Gabriel Jaramillo y Joaquín Irrazábal.⁩

Sportivo B: Lucas Santarelli, Yoel Asnaghi, Matías Pristupa, Luciano Temporelli, Santiago Simón, Felipe Galassi, Milton Escobar, Gregorio Plunkett, Manuel Hernández, Tomás Zúñiga, Nicolás Masson, Bruno Guaglianone, Mateo Rosso, Joaquín Abad, Baltasar Wais y Joaquín Labarere.

Todos jugadores que estaban en el club. Están lesionado Julián Gutt y Francisco Arizcuren. DT: Joaquín Tuero. PF: Esteban Walter.

Pellegrini: Nicolás Themtham (ex Espora), Iván Gómez Lepez (ex Salto de Uruguay), Mateo Barrera (ex Espora), Andrés Almirón (ex 9 de Julio), Federico Godeas (ex Los Andes), Gastón Chaves, Lucas Cattafi, Juan Castro, Bautista Frayssinet, Santiago Frayssinet, Benjamín Romero, Agustín Ramírez, Gino Conti y Franco Pozzi. DT: Juan Sergio Palumbo. Asistente: Federico Grosky. PF: Germán Ruggio.

Whitense-Bella Vista

Cancha: Hugo López, Whitense (Lautaro 3555).

Árbitros: Eduardo Ferreyra y Fabrizio Rey⁩.

Whitense: Agustín Almirón (regresó de Europa), Uriel Martínez (ex Independiente), Carlos Nador (ex Barracas), Leandro Robledo (ex Tornquist Basket), Franco Pentenero (ex Estrella), Mateo Herbalejo, Marcos Ruarte, Leandro Husman, Ariel Ocampos, Tobías Iturriaga, Gonzalo Resler, Francisco Cruz, Lucas Romano, Jeremías Burgos, Ariel Lencina, Tomás Márquez y Martín Beltrán.

Ignacio Ércoli, de último paso por Independiente, en 2024, se sumará a mitad de año. DT: Sebastián Dodero. Asistente: Iván Cataldo.

Bella Vista: Santino Bertoni (ex Pueyrredón), Blas Ruesga (ex Olimpo), Lautaro Sposito (ex Olimpo), Ray Inglera (ex L.N. Alem), Enzo Alesso (ex Olimpo), Dylan Rueda (ex Olimpo), Santiago Díaz (ex 9 de Julio), Facundo Sevald (ex LAB), Bruno Ciommo (ex Bahía Basket), Tomás De Cascos (ex Olimpo), Francisco Figueroa (ex Maxi Liga), Axel Burgardt (ex Maxi Liga), Santiago Raabe (ex San Lorenzo) y Facundo Serra (ex LAB). DT y PF: Pablo De Cascos.

Los Andes-Barracas

Cancha: José D'Amico, Los Andes (Humberto 1159).

Árbitros: Juan Agustín Matías y Alberto Arlenghi.

Los Andes: Matías Varela (ex Independiente), Diego Heredia (ex Independiente), Nicolás Schiaffino (ex Barracas), Mateo Murphy (ex Sportivo), Agustín García Bambill (ex Barrio Hospital), Gaspar Chávez (ex LAB), Alfredo Cortina (ex LAB), Iván Debrakeler (ex LAB), Franco Herrera Olmos (ex LAB), Nehuen Guerrero (ex LAB) y James Danzey. DT: Enrique Moreno. PF: Federico López.

Barracas: Luciano Polak (ex Olimpo), Agustín Astradas (ex Independiente), Ramiro Catalá (ex Independiente), Martín Quevedo, Santiago Soriano, Mauro Capurso, Dylan Ilari, Walter Rojas, Juan Cruz Martínez, Alesio Ciamprone, Agustín Aliscioni, Rafael Eliosoff, Ignacio Ríos Speerli, Juan Román Contreras y Lucas Durán.

Hoy no juega Agustín Passeggi (ex Bahía Basket), con tendinitis en un pie. DT: Albano Schneider. PF: Tadeo Pérez.

Sporting-Bahiense B

Cancha: José Galié, Espora (Mitre 951).

Árbitros: Joel Schernenco⁩ y Ariel Mallimaci.

Sporting: Marcio Begbeder (ex Los Andes y Barracas), Genaro Díaz (ex Pellegrini), Leandro Erquiaga (ex Altense), Benjamín Falcioni (ex Espora y Los Andes), Matías Gómez (ex Los Andes y Espora), Gastón Martínez (ex Los Andes y Ateneo), Mauricio Miguez (ex Espora), Hernán Rava (ex Altense), Francisco Salmeri, Joaquín Tourn (ex Ateneo), Andrés Villanueva (ex Los Andes y Altense) y Rodrigo Frontalini. DT: Ian Costa. Asistente: Leandro Mónaco. PF: Nicolás Torre.

Bahiense del Norte B: Leonardo La Bella (ex El Nacional), Marcos Fernández (ex Barrio Hospital), Federico Sureda, Mariano Moretti, Juan Manuel Pites, Andrés Tavella, Bruno Massa, José Straguzzi, Darío Faure, Agustín De Beistegui, Alejandro Vilariño, César Massa, Cristian Brugniere, Julián Reta, Franco Pérez y Agustín Juanpataoro. DT: Santiago Cappa.

El grueso del plantel estaba compitiendo en la Maxi Liga. Existe la posibilidad de ir incorporando algunos U21 para que sumen rodaje y competencia.

Así se juega

En la primera fase juegan una rueda todos contra todos, arrastrando el 50% de los puntos para el segundo.

En ambos tramos, del 1º al 4º clasificarán directo a cuartos y del 5º a 12º se eliminarán.

Si se repite el ganador de ambos tramos ascenderá directamente, de lo contrario se disputará una Súper final.

El primero ascenderá a LBB Plata y el segundo disputará la promoción con el penúltimo de la LBB Plata.

Todos los cruces serán al mejor de tres, a excepción de las finales de cada tramo, que se jugarán a cinco.

A y B juntos

En caso que alguno de los equipos B asciendan podrán compartir torneo con el A (serían Sportivo y Velocidad, porque Bahiense está en LBB Oro).

De todos modos, si optan por mantenerse en la categoría se le otorgará el beneficio de ascenso al equipo ubicado en la posición siguiente.

Y en el caso que ninguno tomara el ascenso, la plaza se pondría a la venta, en principio, con un valor estimado en función del costo que tuvo para ese equipo afrontar toda la temporada.