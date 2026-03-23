Robert De Niro convoca a la marcha más grande de la historia de EE. UU. contra Donald Trump
El actor siempre combatió las políticas del actual presidente de los Estados Unidos.
El actor Robert De Niro convocó a “millones de estadounidenses” a marchar el próximo sábado 28 de marzo contra Donald Trump, a quien comparó en un video con el rey Jorge III de Gran Bretaña, también conocido como “el Rey Loco” y dijo que era “un tirano mentalmente enfermo”.
La marcha se realizará en distintas ciudades de Estados Unidos y uno de los lemas es: “El silencio no es una opción”.
El reconocido actor aparece en un video difundido en redes sociales, donde convoca a la movilización y critica duramente al presidente estadounidense.
“Cuando el rey loco Jorge, mentalmente enfermo, y su Parlamento abusivo amenazaron las libertades y el espíritu de los estadounidenses, no nos quedamos de brazos cruzados quejándonos. No, salimos a las calles y nació nuestro país”, comienza señalando De Niro en el video.
“Ahora —agrega el actor—, 250 años después, hay otro tirano mentalmente enfermo, un corrupto aspirante a rey y su Congreso cobarde que quieren pelear guerras extranjeras insensatas y aplastar nuestras libertades aquí en casa. No funcionó entonces y no funcionará ahora, pero solo si los detenemos”.
Luego, hablando en tercera persona, sentenció: “Este es Robert De Niro, implorándoles que se unan a mí y a millones de nuestros conciudadanos en la manifestación no violenta ‘No Kings’ (Sin Reyes), el sábado 28 de marzo”.
“Visiten nokings.org para buscar, ofrecerse como voluntarios u organizar una protesta cerca de ustedes. Es hora de hacer que Estados Unidos vuelva a estar cuerdo. Nos vemos el 28. Gracias”, concluyó.
La convocatoria oficial
Desde la organización difundieron el mensaje oficial de la protesta:
“Nos reuniremos nuevamente el 28 de marzo. Cuando nuestras familias están bajo ataque y los costos empujan a la gente al límite, el silencio no es una opción. Nos defenderemos a nosotros mismos y a nuestras comunidades contra los actos de violencia injustos y crueles de esta administración. Estados Unidos no pertenece a dictadores, multimillonarios codiciosos ni a quienes gobiernan mediante el miedo. Nos pertenece a nosotros, el pueblo”. (NA)