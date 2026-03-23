Robert De Niro convoca a la marcha más grande de la historia de EE. UU. contra Donald Trump

El actor Robert De Niro convocó a “millones de estadounidenses” a marchar el próximo sábado 28 de marzo contra Donald Trump, a quien comparó en un video con el rey Jorge III de Gran Bretaña, también conocido como “el Rey Loco” y dijo que era “un tirano mentalmente enfermo”.

La marcha se realizará en distintas ciudades de Estados Unidos y uno de los lemas es: “El silencio no es una opción”.

El reconocido actor aparece en un video difundido en redes sociales, donde convoca a la movilización y critica duramente al presidente estadounidense.

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“Cuando el rey loco Jorge, mentalmente enfermo, y su Parlamento abusivo amenazaron las libertades y el espíritu de los estadounidenses, no nos quedamos de brazos cruzados quejándonos. No, salimos a las calles y nació nuestro país”, comienza señalando De Niro en el video.

“Ahora —agrega el actor—, 250 años después, hay otro tirano mentalmente enfermo, un corrupto aspirante a rey y su Congreso cobarde que quieren pelear guerras extranjeras insensatas y aplastar nuestras libertades aquí en casa. No funcionó entonces y no funcionará ahora, pero solo si los detenemos”.

Luego, hablando en tercera persona, sentenció: “Este es Robert De Niro, implorándoles que se unan a mí y a millones de nuestros conciudadanos en la manifestación no violenta ‘No Kings’ (Sin Reyes), el sábado 28 de marzo”.

“Visiten nokings.org para buscar, ofrecerse como voluntarios u organizar una protesta cerca de ustedes. Es hora de hacer que Estados Unidos vuelva a estar cuerdo. Nos vemos el 28. Gracias”, concluyó.

La convocatoria oficial

Desde la organización difundieron el mensaje oficial de la protesta:

“Nos reuniremos nuevamente el 28 de marzo. Cuando nuestras familias están bajo ataque y los costos empujan a la gente al límite, el silencio no es una opción. Nos defenderemos a nosotros mismos y a nuestras comunidades contra los actos de violencia injustos y crueles de esta administración. Estados Unidos no pertenece a dictadores, multimillonarios codiciosos ni a quienes gobiernan mediante el miedo. Nos pertenece a nosotros, el pueblo”. (NA)