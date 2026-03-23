El Gobierno desguaza la Secretaría de Trabajo: cierra delegaciones en todo el país

Javier O. Schwab [email protected] Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

El gobierno de Javier Milei concretaría el desguace total de la Secretaría de Trabajo de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, con el cierre masivo de agencias territoriales y el despido de 1.600 empleados.

Así lo confirmaron fuentes cercanas a la cartera laboral que conduce Julio Cordero.

El avance contra las delegaciones del interior forma parte del plan ideado por la gestión libertaria para achicar la estructura de la Secretaría.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las agencias territoriales están distribuidas en todas las provincias del país para garantizar una cobertura federal en materia de trabajo y empleo.

Las principales tareas de las delegaciones están destinadas a habilitar bocas de trámites, con asistencia y orientación a trabajadores, empleadores, cooperativas, sindicatos y otros actores del ámbito laboral.

En esta nueva etapa de desguace, serían 1.600 los trabajadores despedidos, en un contexto de fuerte incertidumbre sobre el futuro laboral en todos los ministerios y organismos del gobierno nacional.

Días atrás, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se había declarado en "alerta máxima" en la Secretaría de Trabajo, frente a los rumores de despidos que finalmente se concretarían en las próximas horas.

El gremio que lidera Rodolfo Aguiar había denunciado que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, buscaba llevar adelante un vaciamiento estructural de la cartera y advirtió por inminentes despidos masivos.

“Hemos definido el estado de alerta máxima en la sede nacional de Trabajo, pero también en todas las agencias territoriales. Luego de aprobarse la reforma laboral, están amenazadas todas las políticas de trabajo, empleo y seguridad social, así como también los puestos de trabajo de este sector en todo el país”, señaló Aguiar.

“Está siendo amenazada la estructura federal del ministerio, las áreas de control y fiscalización, además del programa Volver al Trabajo, que alcanza a casi un millón de personas, finaliza el próximo 30 de abril y no sería renovado”, detalló el dirigente nacional.

Reforma laboral

Desde el sindicato señalaron que la sanción de la reforma laboral ubica en una situación sumamente crítica el rol y funciones históricas de la cartera, en un contexto de desguace y destrucción del Estado que el gobierno nacional enarbola como bandera de gestión desde su asunción en diciembre de 2023.

“Vamos a resistir con todas nuestras fuerzas la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo se convierta solo en una estructura que garantice los intereses de las grandes corporaciones empresarias", señaló Aguiar.

"Seguiremos defendiendo a la cartera laboral como la única posibilidad de impedir que, después de la reforma, arrasen con los derechos de los trabajadores del Sector Público y de todas las ramas de la actividad privada”, recalcó.

