Cerúndolo dio el golpe en el Masters 1000 de Miami: le ganó a Daniil Medvedev y pasó a octavos

Francisco Cerúndolo (19° en el ranking ATP) dio el golpe de la jornada en el Masters 1000 de Miami: le ganó a Daniil Medvedev (10°) y se clasificó a los cotavos de final.

En un partido que se le presentó muy favorable en el inicio, pero que luego se fue emparejando, el argentino se impuso por 6-0, 4-6 y 7-5 en dos horas y 19 minutos.

Fue, además, un partido especial por un dato que le agregó condimento: nunca se habían enfrentado antes en el circuito. El choque por un lugar en los octavos de final fue el primero entre ambos.

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Cerúndolo llegaba al duelo ante Medvedev con confianza tras superar a Thiago Tirante en sets corridos y meterse en la tercera ronda, consolidando su buen presente en el circuito, donde se mantiene dentro del top 20 del ranking ATP. Enfrente tiene a un rival de peso, con experiencia y títulos en torneos grandes.

Medvedev, ex número uno del mundo y actual top ten, viene de ser protagonista en las últimas semanas, incluyendo una final en Indian Wells y un título reciente en Dubái, lo que confirma que atraviesa un gran momento en canchas rápidas.

De un lado, la solidez desde el fondo y la potencia del ruso. Del otro, la agresividad y la capacidad de adaptación del argentino, que busca dar el golpe ante uno de los nombres más pesados del cuadro.

Para Cerúndolo es una oportunidad ideal para medirse ante la élite y seguir dando pasos firmes en torneos grandes. Para Medvedev, en cambio, un choque exigente ante un rival que llega en crecimiento. Un cruce nuevo, sin antecedentes, pero con mucho en juego. (TN)