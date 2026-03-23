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La inflación de marzo se encamina a cerrar en torno al 3 %

Las proyecciones privadas muestran una situación complicada.

Foto: NA

La inflación de marzo apunta otra vez a cerrar cercana al 3%, de acuerdo a los informes preliminares de consultoras privadas.

Incluso no se descarta que pueda estar por encima del 2,9% que se produjo en enero y febrero.

“Nuestro relevamiento de precios arroja una suba del 0.8% en la tercer semana de marzo, para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados. Esta semana destacan Lácteos (+1.4%) y Verdulería (-0.5%). Las últimas 4 semanas acumulan 3.5%”, señaló la consultora Econviews.

Cabe aclarar que en el promedio de las últimas cuatro semanas, para esta consultora, alcanza un alza de 1% en la última de febrero.

Por su parte, para EcoGo que dirige Marina Dal Poggetto “con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 3,0% mensual”.

La firma sostuvo que “si bien el rubro alimentos registró una desaceleración respecto a la semana previa, su variación mensual ha dejado de ser el foco de presión este mes. El impulso del índice general se explica fundamentalmente por la estacionalidad de Educación (12%) e Indumentaria (5%), sumado al arrastre de los ajustes en tarifas y combustibles”.

En tanto, para LCG en la tercera semana de marzo hubo una desaceleración de los precios de los alimentos de 0,2%, que rompió con dos semanas previas de subas de 1%.

Así la dinámica mensual se ubicó en 3,1%, mientras que la acumulada es de 2,4%.

En las últimas horas el presidente, Javier Milei, modificó su discurso y dijo que espera eliminar la inflación durante su mandato. (NA)

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