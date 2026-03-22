Dos heridos tras un choque entre una moto y un auto en el centro

Dos personas resultaron heridas esta madrugada tras un choque entre una motocicleta y un automóvil en la intersección de Blandengues y Vieytes.

El hecho se registró alrededor de las 0.25, cuando, por causas que se investigan, colisionaron una moto Corven Energy 110 cc conducida por un joven de 18 años y un Fiat Palio manejado por una mujer de 73.

Como consecuencia del impacto, el motociclista fue trasladado en ambulancia con dolencias en la rodilla derecha, mientras que la conductora del auto también fue derivada para una mejor evaluación. En ambos casos, se informó que no presentan riesgo de vida.

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En el lugar trabajaron personal policial, Defensa Civil y ambulancias del servicio de emergencias, mientras que se realizaron los controles correspondientes, incluido el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

Interviene la UFIJ Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.