Sol, Agustina y Sofía: goles, historia y pasión en el fútbol femenino

Javier O. Schwab [email protected] Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

El fútbol femenino de la Liga del Sur comenzó a rodar este fin de semana tanto en la A como en la B -temporada 2026- y las tres máximas goleadoras palpitaron el inicio y hablaron de sus trayectorias en los clubes donde militan.

Sol Menéndez Perrone, Sofía Mattos y Agustina Rodríguez suman 508 goles entre el certamen local, el Federal y la Selección desde que se reanudó el certamen, después de la pandemia.

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El "Sol" que más brilla

Con 200 goles entre Liga, Federal y Selección, Sol es una de las goleadoras más emblemáticas del fútbol femenino bahiense.

“Siempre quiero superarme”, dice, aunque reconoce que con los años el esfuerzo se siente más emocional que físico.

Sol se ha transformado en una pieza clave y referente indiscutida de Villa Mitre. Su olfato goleador la posiciona entre las más destacadas, con una cifra que la posiciona en lo más alto.

El 2026 la encuentra volviendo a empezar con energías renovadas.

“Hicimos una de las mejores pretemporadas desde que estoy. El cambio de cuerpo técnico trajo también una nueva idea futbolística que entusiasma al grupo", señala.

“Estamos recontramotivadas”, resume.

A lo largo de los años, mantenerse en lo más alto no ha sido sencillo y Sol lo reconoce.

“El desgaste es más emocional que físico. Una trata de dar lo máximo siempre”, subraya.

La exigencia de combinar el fútbol con el trabajo, en un contexto donde no hay remuneración y las propias jugadoras deben sostener su actividad, se hace sentir.

“Pagamos una cuota para jugar, entonces el cansancio viene por todo lo otro. Arrancás cansada, pero después la energía vuelve. Lo hago porque me gusta y voy a seguir hasta que el cuerpo aguante”, asegura.

"Estaría bueno que se nombre a los torneos con jugadoras históricas. Eso ayuda a que las más chicas conozcan la historia", dijo Sol Menéndez Perrone.

En ataque, su sociedad con Agustina (Rodríguez) es uno de los pilares del equipo. Lejos de rivalidades, entre ambas construyeron una competencia sana que potencia el rendimiento.

“Somos muy parecidas, queremos competir y ser las mejores, pero siempre queremos que la otra también haga goles. Nos conocemos de memoria”, expresa.

Esa conexión se refleja en la cancha, donde suelen alternarse el protagonismo partido a partido.

“Agus es una bestia”, dice entre risas, dejando en claro la admiración mutua.

Con Villa Mitre dominando el ámbito local desde la reanudación en 2021, el desafío ahora será sostener esa hegemonía. La vara está muy alta, pero el objetivo es claro.

“Apuntamos a ganar el torneo local y también el Federal. La doble competencia es difícil, pero estamos preparadas. La idea es elevar nuestro juego, hacer algo más colectivo y no depender tanto de individualidades”, explica.

En ese camino, el recambio generacional tendrá un rol clave.

“El año pasado ya se vio y este año se va a notar más. Hay muchas pibas que vienen empujando y eso a nosotras nos encanta, porque las necesitamos”, destaca.

Sol también pone el foco en el crecimiento del fútbol femenino y considera importante reconocer a las pioneras y construir identidad.

“Estaría bueno que se nombre a torneos con jugadoras históricas, como ya pasó alguna vez. Eso ayuda a que las más chicas conozcan la historia”, reflexiona, mientras se prepara para un nuevo desafío en Villa Mitre.

Sofía y su gran amor

Con más de 100 goles a lo largo de su carrera, Sofía se proyecta con sus 17 años y un enorme potencial. Su recorrido incluye pasos por Puerto Belgrano (70 goles), Sporting (38) y la Selección (20), en una trayectoria que combina crecimiento, esfuerzo y pasión.

El 2025 marcó un antes y un después con su llegada a Sporting, club que lleva en el corazón.

“Primero lo sentí como hincha y después, cuando me tocó jugar, estaba súper nerviosa. Era una hincha más dentro de la cancha”.

Esa identificación se trasladó rápidamente a su estilo de juego.

“A veces reclamo, me dejo llevar, pero es por la pasión. Soy de ir al frente, a veces me paso un poco, jaja”, afirma.

Y el año del Centenario de Sporting llegó uno de los grandes logros de su carrera: el ascenso.

“Era lo que queríamos. Hubo partidos clave, como la victoria ante Empleados de Comercio, que nos dio el impulso necesario para soñar. La serie decisiva ante Petroquímicos quedó grabada como uno de los momentos más importantes. En el primer partido, Sporting ganó 1-0 con un gol de penal de Sofía. En la revancha, el equipo fue contundente: 3-0 y otro festejo.

“Ahí fue más mental que otra cosa; estábamos muy concentradas y queríamos lograrlo a toda costa. La cancha era una locura, se escuchaba a toda la gente, la familia, todos cantando. Yo adentro también seguía el ritmo”, cuenta.

Para este 2026, el desafío es distinto. Sporting competirá en una categoría más exigente.

“Primero queremos mantener la categoría, pero también apuntamos a meternos en playoffs, a una semi o final. Va a ser otra mentalidad. Si el año pasado dimos el 100, este año vamos a tener que dar el 200”, asegura.

Sofía está lista para el inicio del campeonato 2026 de la Liga del Sur, que se iniciará este fin de semana.

"La pretemporada con Marcelo (Beltrán, el DT) fue tremenda. Vamos a andar muy bien, al menos eso es lo que creo", aseguró.

Con talento, goles y una evolución constante, Sofía empieza a construir un camino prometedor, dejando en claro que lo suyo no es casualidad, sino fruto del trabajo y la pasión por el fútbol.

"Hice otros deportes, pero el fútbol me puede y quiero darme una oportunidad en otro nivel. El desafío ahora es permancer en la A, terminar lo más arriba posible y consolidarme en el puesto. También poder consolidarme en el seleccionado", dijo.

"Y están los estudios, porque este año termino sexto año en la escuela secundaria (Ndr: Nº15) de Punta Alta. Ahí también estoy enfocada y ya decidí que mi futuro estará puesto en el profesorado de educación física", resaltó.

"Agus", multicampeona

Con 180 goles en su carrera -162 en la Liga, 13 en el Federal y 5 en la Selección-, Agustina Rodríguez es una de las máximas goleadoras del fútbol liguista.

"Villa Mitre es mi casa”, afirma sin dudar. Fue, junto al entrenador Emanuel Montero, quien impulsó el proyecto del fútbol femenino en la institución allá por 2019.

“La propuesta que incluía Primera, Reserva y escuelita. Era ambicioso, pero queríamos competir al máximo nivel”, dice.

La pandemia postergó el inicio y, en el medio, Agustina tuvo que alejarse por trabajo. Oriunda de Piedra del Águila, un pueblo patagónico de 5.000 habitantes, regresó en 2022. Desde entonces, el éxito fue constante, con títulos consecutivos.

“El crecimiento fue enorme. Al principio éramos pocas y hoy todos los clubes tienen inferiores”, destaca.

Su historia deportiva también tiene raíces el básquet, que fue su escuela.

“Me dio mucho en los movimientos, en los giros, en cómo ubicar el cuerpo”, explica.

El presente tiene nombre propio: el torneo Federal. Tras quedarse en instancias decisivas en ediciones anteriores, el equipo va por más.

“Jugamos semifinales y sabemos que esos partidos se definen por detalles. Nos preparamos para eso, para dar un salto”, explica.

A nivel local, el dominio de Villa Mitre obliga a redoblar esfuerzos.

“La vara está alta y que todos nos quieren ganar, pero eso también nos motiva”, reconoce.

Agustina también pone el foco en lo personal.

“El objetivo es volver a disfrutar. El año pasado no lo hice tanto, estaba muy enojada por muchas cosas que pasaban alrededor del equipo”, admite.

La "9" recuerda los goles que más festejó la temporada pasada.

“Hubo dos que disfruté mucho: el último en la final, que fue muy gritado, aunque nos empataron al minuto, y otro en la semifinal contra Costa Brava, un gol de cabeza que abría el partido. Ese nos ayudó a ganar, aunque terminamos eliminadas. Fue importante para el equipo”.

Además, valora el reconocimiento al trabajo del grupo.

“Un mimo para nosotras. Es lindo que quieran ganarnos, nos respetan por lo que hemos logrado, y no solo por los resultados”.