Con ocho equipos en la Zona Campeonato y nueve en el ascenso, se inicia el torneo femenino liguista

Con un total de 17 clubes se pone en marcha esta tarde el fútbol femenino de la Liga del Sur en Primera división.

Ocho equipos pugnarán por el título en la Zona Campeonato, donde habrá dos rondas de 14 partidos y luego los ya conocidos playoffs para determinar al mejor de todos.

En la Zona Ascenso habrá nueve equipos en un torneo único a tres rondas.

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El multicampeón Villa Mitre, y defensor del título obtenido en 2025, hará su debut en cancha de La Armonía hoy sábado desde las 16.

Mañana, en tanto, el ascendio Sporting será local -desde las 16- en el Enrique Mendizábal ante el subcampeón Sindicato de Trabajadores Municipales.

También este domingo, el campeón del torneo de ascenso 2025, la Asociación Empleados de Comercio, recibirá la visita de Tiro Federal. Desde las 16, en el predio de Aldea Romana.

El martes a las 16, en el predio Fermín Ancán, Bella Vista cerrará la fecha ante Libertad.

En la B

En el toreneo de ascenso, Liniers espera por Estrella de Oro, este sábado desde las 16 en el Zibecchi (cancha Nº 1).

También esta tarde -desde las 16, en el Coloso-, en Punta Alta, Rosario Puerto Belgrano será anfitrión de Olimpo.

En el predio Carlos Angelini de la localidad de Cabildo, este sábado desde las 15, Pacífico será local ante el SPIQPYA (Petroquímicos), elenco que descendió de categoría.

El lunes completarán, en el Gustavo Novoa -desde las 16-, San Francisco ante Sansinena.