Villa Mitre perdió y ya tiene su lugar asegurado para la Reclasificación

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Villa Mitre perdió esta noche como local frente a Centenario (Venado Tuerto), 88 a 75 y cerró la fase regular de la Liga Argentina.

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Si bien no todos completaron los 32 partidos, la Villa ya se aseguró la 11º posición, por lo que cruzará con el 6º (aún sin confirmar) en la Reclasificación.

La serie será al mejor de cinco, comenzando el jueves 2 y sábado 4 de abril de visitante y volviendo a ser local el miércoles 8 (y eventual cuarto, viernes 10). En caso de ser necesario un quinto, nuevamente será afuera, el lunes 13.

El tricolor salió a jugar sabiendo que ya era 11º y lo máximo a lo que podía aspirar era el 10º puesto, sin conocer tampoco su rival.

Acaso esta situación lo llevó a salir desenfocado, todo lo contrario a los santafesinos, que aún tienen chances de asegurarse la localía en la Reclasificación.

Y en este juego que el local pareció tomarlo con algo de intrascendencia, a los 3m40 Federico Harina salió con una contractura en el gemelo derecho en 3m40; a la vez, Franco Pennacchiotti jugó apenas 10m30 (no anotó puntos) y Fabián Sahdi estuvo en cancha 13m26.

Con un juego de mucha presencia, físico y táctico, Centenario rápidamente ratificó los números con los que llegaba a este partido.

Sumando el rol individual de cada uno, su deseo de ganar, y la energía que exteriorizó, la visita fue aumentando claramente la ventaja.

La escasa oposición que mostró Villa Mitre su rival la capitalizó ganando el cuarto inicial por 18 puntos: 31-13, con 5-8 en triples, 6-10 en dobles y 4-4 en libres, mientras que la Villa completó 1-11 en triples.

En el inicio del segundo quedó 20 abajo (33-13, la máxima) la Villa, aunque ya con Segundo Alimenti en cancha mostró mayor presencia defensiva en la primera línea y el suarense también atacó más el canasto.

De alguna manera renovó la energía, sumándose Julián Lorca con decisión en la pintura, y creciendo en su juego Alejo Blanco, más el acompañamiento de Luciano Tambucci.

Villa Mitre se hizo más grande defensivamente, Centenario no tuvo tantos espacios, bajaron sus porcentajes y libertades para atacar (1-6 en t3), por lo que "empezó otro partido".

El local pasó rápido de defensa a ataque, tuvo volúmen de juego y se impuso en el cuarto 22-13, para irse al descanso largo con otro semblante y una diferencia más real: 35-44.

Con ese envión volvió de vestuarios el tricolor y con un protagonista que estaba un tanto oculto como Manu Iglesias.

Aunque el tricolor desperdició sus viajes a la línea (1-6) y Centenario aprovechó otro bajón del tricolor -sintió la salida de Lorca-, estampando un parcial de 8-0 y después sacando nuevamente 13 de luz.

No obstante, la Villa volvió a sus fuentes, presionó con Alimenti y Blanco, Lorca reingresó por Pennacchiotti y transmitió más, ganando el cuarto 19-18 y finalizando 8 abajo. Era otra la imagen, más convicente.

Claro que la visita entendió que el resultado dependía de lo que hiciera ante un rival con subibajas emocionales y de juego.

Y asumiendo lo que se jugaba, Centenario tuvo mejor capacidad en el cierre. Sin ser tan determinante como al inicio, igual dejó en claro lo importante que era este juego. Y se lo llevó.

Villa Mitre, por su parte, acá quedó, aguardando la ecografía de Harina y esperando rival. Tendrá 12 días para limpiar su cabeza.

Sorpresa

En el resto de los partidos, Pergamino dio la nota al vencer a Provincial, por 87 a 78 y definirá la permanencia en la última fecha ante Deportivo Norte.

Deportivo Viedma, por su parte, venció a Central Entrerriano, 78 a 60; Quilmes superó a Unión, 88 a 85 y El Talar hizo lo propio ante Rocamora, 84 a 65.

Reemplazo

El ala-pivote marplatense Matías Carneglia dejó Unión (que ya quedó eliminado) y jugará para Gimnasia y Esgrima La Plata, en reemplazo del lesionado Franco Barroso.

Posiciones

1º) Provincial, 31 PJ (23 PG y 8 PP): 74,1% de vic.

2º) Central, 30 (22 y 8): 73,3%

3°) Lanús, 32 (21-11): 65,6%

4º) La Unión, 29 (19-10): 65,5%

5º) Quilmes, 30 (19-11): 63,3%

6°) Pico, 30 (19-11): 63,3%

7º) Gimnasia, 30 (17-13): 56,6%

8º) Viedma, 31 (17-14): 54,8%

9º) Centenario, 29 (15-14): 51,7%

10º) Racing, 31 (16-15): 51,6%

11º) Villa Mitre, 31 (14-17): 45,1%

12º) El Talar, 31 (13-18): 41,9%

13º) Ciclista 29 (10-19): 34,4%

14º) Unión, 32 (11-21): 33,3%

15º) Rocamora, 30 (8-22): 26,6%

16º) Dep. Norte, 31 (8-23), 25,8%

17º) Pergamino, 31 (7-24): 22,5%