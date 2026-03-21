Las exportaciones de la agroindustria crecieron 7% en el primer bimestre

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) informó que las exportaciones del sector mantienen una trayectoria de crecimiento en el inicio del año.

Según el relevamiento mensual, la agroindustria generó un total acumulado de 7.463 millones de dólares entre enero y febrero de 2026, lo que representa un incremento de 489 millones de dólares respecto al mismo periodo del año anterior.

Desde el CAA se sigue con atención la evolución de la competitividad externa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Tipo de Cambio Real Multilateral (BCRA) experimentó una disminución del 4% respecto al nivel del mes anterior.

No obstante, el indicador se mantiene un 3% por encima del promedio registrado durante el año 2025.

Durante febrero, las divisas generadas por el sector ascendieron a 3.341 millones de dólares.

Si bien esta cifra se sitúa 158 millones de dólares por debajo de lo exportado en febrero de 2025 (una variación del -4,5%), el balance del primer bimestre sigue siendo positivo con un alza del 7% interanual.

Este desempeño estuvo impulsado principalmente por los complejos de Trigo, Girasol y Carne + Cuero vacuno, que fueron los pilares de la suba en lo que va del año.

Por su parte, los complejos de Maíz, Soja y Manisero mostraron una retracción que amortiguó el crecimiento del índice general.

En términos relativos, los sectores con mayor dinamismo durante este periodo fueron el Tabacalero, Girasol y Porcinos.

Es notable el crecimiento del complejo Girasol, que registró una variación positiva del 220% en el acumulado bimestral frente a 2025. (N/A)