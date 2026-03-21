Carlos Kikuchi explicó cómo fue su ruptura con Milei

En una entrevista al diario Infobae, Carlos Kikuchi, senador de la provincia de Buenos Aires y ex jefe de campaña de Javier Milei cuestionó la falta de medidas para la economía real, pero ponderó las medidas macroeconómicas. Además, se refirió a su alejamiento del oficialismo y explicó el armado del nuevo sector opositor junto a Miguel Ángel Pichetto.

“Yo lo ayudé a Milei a llegar ahí y lo hicimos con el peronismo. Me fui del espacio porque Milei tomó la decisión de hacer un acuerdo con el PRO y con Mauricio Macri, cosa que a mí me dejó muy mal parado”, indicó al diario porteño.

“Veníamos construyendo con gobernadores del peronismo no kirchnerista, intendentes, la posibilidad de armar un interbloque. Él dio un viraje de 180 grados y yo quedé totalmente descolocado. Es decir, no me mandaron el telegrama de despido, pero yo me sentí echado”, confesó Kikuchi.

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La idea de Kikuchi pasa por reunir a los sectores de oposición exceptuando al kirchnerismo: “El kirchnerismo no. Todo lo demás vamos a confluir” entre ellos sectores radicales, el peronismo federal y sectores del PRO.

Con un outsider como Dante Gebel entrando en la ecuación para las próximas elecciones presidenciales, Kikuchi indicó: “Estamos conversando con ellos. El problema es que él (Gebel) tiene que tomar la decisión de ser candidato. Es un hombre que vive en Estados Unidos. Ponerse una campaña al hombro significa tomar la decisión de aterrizar en la Argentina durante dos años, recorrerla”.

En su análisis de la actualidad económica del país el senador bonaerense expresó: “Salvo algunos sectores como el financiero, el energético y el minero, el resto de los sectores, caídas brutales en la construcción, caída brutal en el sector textil, en el sector alimentos. No se está atendiendo de la manera adecuada”.

Más allá de ponderar las medidas que llevan a superávit fiscal y medidas flexibles en el mundo del trabajo, Kikuchi criticó la falta de medidas concretas para generar actividad: “Vos arreglás la macro, pero la macro no va a derramar mágicamente y va a arreglar la economía real, porque la economía real tiene un montón de factores, un montón de personas”.

En cuanto al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires refirió que está en la otra vereda y que analiza su actualidad con un movimiento hacia el centro: “Hoy el gobernador está en las antípodas de nuestro pensamiento. Por las últimas veces que lo he escuchado hablar, lo veo corriéndose hacia el centro. Habrá que ver qué es lo que propone”, finalizó. (Infobae).