Intentó robar en el Hiper, golpeó a la seguridad y fue aprehendido

El personal de la Comisaría Segunda detuvo en la tarde de este viernes a un hombre por intentar robar mercadería del Hiper de la Cooperativa. Este posee antecedentes por robos similares en supermercados de la ciudad.

El aprehendido fue identificado como Matías Mauro Retamar, de 29 años de edad, quien fue detectado por las cámaras de seguridad del lugar en la sección de carnes intentando llevarse varias bandejas con distintos cortes y escondiéndolos en sus prendas.

Al ser detenido por el personal de seguridad privada del local, éste le propinó un golpe de puño y huyó del lugar, pero fue interceptado por los uniformados en el playón de estacionamiento del hipermercado y trasladado a la Comisaría Segunda.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Interviene la UFIJº 15 bajo los cargos de robo y lesiones.