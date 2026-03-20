Por robo y tenencia de arma de fuego: detuvieron a un delincuente con varios antecedentes

Personal policial logró capturar a un delincuente con fuertes antecedentes luego de un allanamiento por un robo. Gonzalo Marillán, de 24 años, fue detenido en una vivienda de Ángel Brunel al 2400

Además, secuestraron dos pistolas calibre 22 y una 9 mm, de las que no se pudo acreditar propiedad, y una gran cantidad de municiones.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la comisaría Primera y la causa está caratulada como "robo agravado por el uso de arma".

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A principios de este mes en Chile y 1810, un vecino había sido abordado por, al menos, dos delincuentes que, a punta de pistola y de manera violenta, le sustrajeron dinero en efectivo y un celular.

Se informó que, a través de tareas investigativas y del relevamiento de cámaras particulares, se pudo establecer no solo al autor del hecho sino también reconstruir la dinámica y las características del mismo.

En consecuencia, el Juzgado de Garantías número 1 con intervención de la fiscalía especializada número 11 ambos del Depto Judicial local, autorizó el operativo llevado a cabo este viernes.

Los voceros recordaron, además, que Marillán cuenta con amplios antecedentes penales y judiciales por delitos contra la propiedad y a mano armada.

El 18 de febrero último había sido aprehendido por el delito de robo. En ese momento le secuestraron gran cantidad de herramientas y motopartes que había sido denunciadas como sustraídas.