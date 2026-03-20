Ahora, sí: todo confirmado para el partido de Olimpo ante Huracán por Copa Argentina

Se conoció esta tarde lo único que quedaba saber de manera oficial, para el partido que Olimpo deberá afrontar ante Huracán de Parque Patricios por los 32avos de final de Copa Argentina.

Finalmente, el aurinegro jugará en cancha de Estudiantes de Buenos Aires, en el estadio Ciudad de Caseros.

El partido, como ya se había informado, se disputará el domingo 29 a las 19.

Quien logre avanzar de esta llave se medirá ante Barracas Central, que eliminó en el primer cruce a Temperley por penales (4 a 3) luego de igualar 2 a 2.

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Previo a este duelo, el equipo de nuestra ciudad debutará el domingo en el Torneo Federal A, cuando reciba a Alvarado desde las 16.

Su rival, en tanto, se medirá este lunes justamente ante Barracas, a las 21.15 en el Tomás Adolfo Duco, por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

*El recuerdo

Olimpo volverá a la cancha donde disputó su último partido por Copa Argentina, ya que en 2024 también se presentó en Caseros.

En aquella edición, el aurinegro perdió ante Platense por penales (4 a 2), luego de empatar 0 a 0 en el tiempo regular.