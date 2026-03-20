Dos paradas, una ciudad: Pantaleone vuelve a tocar en Bahía Blanca

Franco Pignol [email protected] Periodista. Gestor cultural. Creador del festival "Por una vez que nos juntamos". Co-director de Espacio Cultural Juanita Primera. Parte de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Sur. Premiado en un concurso literario a nivel nacional por su originalidad, conoció Nueva York y buena parte de su cultura.

El músico Pantaleone volverá a presentarse en Bahía Blanca el próximo lunes a las 21 con un show de entrada libre y gratuita en Babilonia (Zeballos 258). Será una visita particular: en apenas unos días habrá pasado dos veces por la ciudad, primero como guitarrista invitado de Cruzando el Charco y luego con su propio proyecto solista, en formato acústico y cercano.

Esta noche, además, se presentará como guitarrista invitado de Cruzando el Charco, desde las 21 en el Teatro Rossini (Mitre 225), en el primero de sus dos pasos consecutivos por la ciudad.

“Podría decir que se dio casi de casualidad”, cuenta el artista sobre esta doble escala bahiense. El viaje original tenía como destino Puerto Madryn para visitar a un amigo, pero decidió dividir el trayecto en dos partes y hacer paradas intermedias. Bahía Blanca apareció naturalmente en el mapa: conoce bien la ciudad porque la madre de sus hijos es una de las dueñas del hotel Tú y Yo. “Así hago 600 kilómetros por día y el viaje se vuelve más llevadero”, explica.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La primera fecha confirmada fue la de Puerto Madryn, pero Pantaleone quiso sumar algo más. Revisando la agenda local descubrió que Cruzando el Charco tocaba en Bahía y no dudó en escribirle a Nahuel, guitarrista de la banda. La respuesta fue inmediata. “Fue un sí rotundo. En dos horas, con su manager, ya teníamos todo armado”, recuerda. El show del lunes en Babilonia, en tanto, surgió casi sobre la hora: “Me llamó el Chino y me convenció de tocar el día que hacía mi segunda parada en la ciudad”.

El resultado es una gira austera pero intensa: ruta, canciones y recitales en formato reducido. Pantaleone viaja acompañado únicamente por su guitarra y su amigo Ciro en percusión. “Hoy los costos son insólitos. Por eso las primeras visitas a nuevas ciudades suelen ser acústicas. Una banda implica muchos gastos: dormir, comer y cuidar el cuerpo para poder tocar bien. Ya pasó de moda destruirse en las giras; incluso más músicos de los que uno imagina ya ni toman alcohol”, reflexiona.

A la hora de recomendar su propia obra, elige Canción de Nieve, el primer tema que compuso para el proyecto. “Le tengo un cariño especial. En el disco en vivo Life Tour 2025 empieza solo con guitarra y voz y después se suma la banda. Es una letra simple y cursi, pero muy honesta”, dice. También destaca Sinceridad, producida por Bochi Bozzalla, guitarrista de Las Pastillas del Abuelo, y con participación de Victoria Brea: “Marca una evolución enorme y su voz lleva la canción a otro nivel”.

Entre los covers, hay uno infaltable: Mr. Jones, de Sui Generis, que reinterpretan con un espíritu más punk. “La gente se divierte muchísimo”, asegura.

Rock, metáfora y whisky parecen convivir naturalmente en su universo creativo, aunque hoy el vínculo cambió. “Empecé con el rock and roll como estilo de vida, con canciones de amor simples y sinceras. Hay letras que esperan años hasta encontrar la historia adecuada para terminarse. Mi whisky favorito es Maker’s, pero hace dos meses que no tomo alcohol”, confiesa entre risas.

El presente de Pantaleone también mira hacia adelante. El músico prepara un ambicioso disco doble de 30 canciones que será publicado de manera gradual, single a single. Entre los invitados figuran Chucky De Ípola, Carca, Gaba Díaz y nuevamente Victoria Brea, entre otros artistas.

Mientras tanto, la parada bahiense promete un encuentro íntimo y directo con el público: canciones, historias y guitarra en mano, como en las giras de ruta que todavía sostienen el espíritu más esencial del rock.