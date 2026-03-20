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Scaloni sumó dos nuevos convocados, tras confirmarse el amistoso de la Selección ante Mauritania

Argentina se presentará el próximo viernes en La Bombonera.

El seleccionado argentino sumó dos nuevos convocados, minutos después de confirmarse que enfrentará a Mauritania el próximo viernes en un amistoso.

Los elegidos recientemente por Lionel Scaloni para integrar el equipo son el volante del Real Madrid Franco Mastantuono y el delantero del Racing de Strazburgo Joaquín Pannichelli.

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De esta manera, los dos jugadores se suman a la lista original que tuvo como novedades a Gabriel Rojas (de Racing) y Tomás Palacios (de Estudiantes de La Plata). Además de la ausencia del bahiense Lautaro Martínez, quien se recupera de una lesión.

Los elegidos anteriormente:

 

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