Scaloni sumó dos nuevos convocados, tras confirmarse el amistoso de la Selección ante Mauritania

El seleccionado argentino sumó dos nuevos convocados, minutos después de confirmarse que enfrentará a Mauritania el próximo viernes en un amistoso.

Los elegidos recientemente por Lionel Scaloni para integrar el equipo son el volante del Real Madrid Franco Mastantuono y el delantero del Racing de Strazburgo Joaquín Pannichelli.

De esta manera, los dos jugadores se suman a la lista original que tuvo como novedades a Gabriel Rojas (de Racing) y Tomás Palacios (de Estudiantes de La Plata). Además de la ausencia del bahiense Lautaro Martínez, quien se recupera de una lesión.

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Los elegidos anteriormente: