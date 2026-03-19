Un camionero sufrió golpes por un vuelco en el Salitral de la Vidriera

El conductor de un camión resultó con golpes leves esta madrugada como consecuencia de un vuelco ocurrido en cercanías de la zona denominada como Salitral de la Vidriera, informaron fuentes oficiales.

Los voceros comentaron que el siniestro se produjo alrededor de las 3, en el cruce de las rutas 3 y 22, cuando por causas que se tratan de establecer Héctor Javier Nieves (44), oriundo de la localidad de Don Torcuato, perdió el control del Scania R340.

El rodado estaba cargado con pollos congelados y transitaba desde Buenos Aires hacia Neuquén.

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El transportista fue trasladado preventivamente a un hospital para recibir atención por los traumatismos padecidos.

En el lugar trabajó personal policial y bomberos voluntarios.