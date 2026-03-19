Torneo Apertura: la fecha 2 arranca el sábado y termina el martes
La segunda jornada se extenderá por 4 días, aprovechando el feriado de la próxima semana.
El Torneo Apertura de la Liga del Sur "Jorge Dambolena" oficializó la segunda fecha en ambas divisiones, que se extenderá entre el sábado y el martes aprovechando el feriado nacional del martes 24 y el lunes no laborable.
Los 8 cotejos, en tanto, fueron programados para las 16.
La Primera División "A" se jugará de la siguiente manera:
*Sábado
Huracán vs Sporting (en cancha de Sansinena y sin público visitante).
*Domingo
La Armonía vs Villa Mitre
San Francisco vs Libertad
*Martes
Bella vs Liniers
Mientras que la Primera División "B" se disputará así:
*Domingo
Rosario vs Pacífico (BB)
Pacífico (C) vs Dublin
*Lunes
Olimpo vs Tiro Federal
*Martes
Sansinena vs Comercial
*Así arrancó
Estos fueron los resultados de la primera fecha, que en la "B" terminó ayer.
*Primera División "A"
Libertad 3-1 Huracán
Villa Mitre 2-0 Liniers
Bella Vista 3-1 San Francisco
Sporting 1-2 La Armonía
*Primera División "B"
Tiro Federal 0-1 Comercial
Sansinena 3-3 Pacífico (C)
Olimpo 0-0 Pacífico (BB)
Dublin 1-1 Rosario