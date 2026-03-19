Torneo Apertura: la fecha 2 arranca el sábado y termina el martes

El Torneo Apertura de la Liga del Sur "Jorge Dambolena" oficializó la segunda fecha en ambas divisiones, que se extenderá entre el sábado y el martes aprovechando el feriado nacional del martes 24 y el lunes no laborable.

Los 8 cotejos, en tanto, fueron programados para las 16.

La Primera División "A" se jugará de la siguiente manera:

*Sábado

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Huracán vs Sporting (en cancha de Sansinena y sin público visitante).

*Domingo

La Armonía vs Villa Mitre

San Francisco vs Libertad

*Martes

Bella vs Liniers

Mientras que la Primera División "B" se disputará así:

*Domingo

Rosario vs Pacífico (BB)

Pacífico (C) vs Dublin

*Lunes

Olimpo vs Tiro Federal

*Martes

Sansinena vs Comercial

*Así arrancó

Estos fueron los resultados de la primera fecha, que en la "B" terminó ayer.

*Primera División "A"

Libertad 3-1 Huracán

Villa Mitre 2-0 Liniers

Bella Vista 3-1 San Francisco

Sporting 1-2 La Armonía

*Primera División "B"

Tiro Federal 0-1 Comercial

Sansinena 3-3 Pacífico (C)

Olimpo 0-0 Pacífico (BB)

Dublin 1-1 Rosario