Alerta amarilla: ratifican el alerta de esta noche y suman otro por tormentas para el viernes
Lo informó el Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó la alerta amarilla por tormentas para lo que queda de este jueves y gran parte del viernes en Bahía Blanca y gran parte del Sudoeste Bonaerense.
En ambos casos, la advertencia rige para toda la región, además de gran parte de La Pampa.
De acuerdo a lo informado el primero de estos alertas finalizará esta noche, mientras que el del viernes comenzará al mediodía y finalizará a la medianoche.
Según el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora.
Se estiman acumulados de precipitación entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de que se den valores superiores de forma puntual.
Ante este escenario, se recomienda evitar salir de no ser necesario, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.
También se aconseja desconectar electrodomésticos, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, alejarse de puertas y ventanas, asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un lugar cerrado, como una vivienda o un vehículo.