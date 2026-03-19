Alerta amarilla: ratifican el alerta de esta noche y suman otro por tormentas para el viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó la alerta amarilla por tormentas para lo que queda de este jueves y gran parte del viernes en Bahía Blanca y gran parte del Sudoeste Bonaerense.

En ambos casos, la advertencia rige para toda la región, además de gran parte de La Pampa.

De acuerdo a lo informado el primero de estos alertas finalizará esta noche, mientras que el del viernes comenzará al mediodía y finalizará a la medianoche.

Según el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora.

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Se estiman acumulados de precipitación entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de que se den valores superiores de forma puntual.

Ante este escenario, se recomienda evitar salir de no ser necesario, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.

También se aconseja desconectar electrodomésticos, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, alejarse de puertas y ventanas, asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un lugar cerrado, como una vivienda o un vehículo.