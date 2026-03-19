Vialidad realizará hoy una prueba de cargas en el puente de la Ruta Nacional 3

Vialidad Nacional llevará a cabo este jueves una nueva prueba de cargas en el puente de hormigón ubicado en el kilómetro 692 de la Ruta Nacional 3.

El operativo está previsto a partir de las 11 y será ejecutado con personal y equipos propios del organismo.

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Según se informó oficialmente, durante el desarrollo de los trabajos se habilitará la circulación en ambos sentidos sobre el puente Bailey emplazado sobre el Canal Maldonado, con asistencia de operativos en los extremos de la estructura para ordenar el tránsito.

La prueba tiene como objetivo analizar las deflexiones máximas del puente y su capacidad de recuperación antes, durante y después de la aplicación de carga. Para ello, se utilizarán dos bateas de 45 toneladas que se ubicarán sobre el tablero del puente existente.

El dispositivo de tránsito contará con la colaboración del Municipio, a través de la División de Control y Ordenamiento Urbano.