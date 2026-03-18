Desde el Ejecutivo: por primera vez, Ricardo Marino conducirá el PJ en Patagones 

En un hecho relevante para su extensa trayectoria como dirigente justicialista, el actual intendente de Patagones, Ricardo Marino, asumió la conducción del PJ maragato.

En su alocución, ante un importante número de afiliados y simpatizantes, que se congregaron en la Unidad Básica de Suipacha y doctor Baraja, el dirigente catalogó como “un día histórico", ya que debió esperar 53 años, para llegar a conducir los destinos del partido, ya que se afilió en 1973.

En este sentido, repasó su paso por el sindicalismo mercantil, hizo un llamado a la unión del Peronismo y crítico duramente la políticas cohesión del movimiento y apuntó directamente a las malas decisiones políticas del gobierno nacional.

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“Estuve al frente más de 50 años del Centro Empleados de Comercio de Patagones, donde no solo defendí los derechos de los mercantiles, sino que mantuve las puertas abiertas para organizar y capacitar a trabajadores del servicio doméstico, peones rurales, ferroviarios y docentes”, enfatizó.

Al respecto sentenció que “los trabajadores”, fueron, serán y seguirán siendo “la columna vertebral del peronismo".También le pidió a la militancia justicialista “recuperar los valores históricos del movimiento, porque para un peronista no hay nada mejor que otro peronista".

"Quienes critican a un compañero se están colocando en la vereda de enfrente y por eso dejan de ser peronistas, todo se debe discutir aquí dentro, en el seno del Peronismo y no en otros ámbitos”, destacó.

Marino hizo hincapié también, en la “lista de unidad” del PJ maragato, donde -dijo-, "están representadas todas las agrupaciones". Luego del acto compartieron una choriceada en la sede Justicialista del centro de la ciudad.

Entre las principales autoridades, además, la flamante lista del PJ maragato tiene a Carlos Gorosito como vice, y a Graciela Velázquez como Secretaria General. (agencia Patagones)