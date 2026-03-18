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Tensión en el Congreso: jubilados y familiares de personas con discapacidad concretaron nueva protesta

El Ministerio de Seguridad dispuso un fuerte operativo.

Foto NA

Jubilados y familiares de personas con discapacidad concretaron este miércoles una nueva protesta en el Congreso en reclamo de aumento de los ingresos en los haberes previsionales y las prestaciones para el sector de discapacidad.

Por las protestas, el Ministerio de Seguridad dispuso un fuerte operativo con un cordón policial destinado a evitar el corte de calle en las inmediaciones del Congreso.

Del operativo participaban efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería.

Según se informó, al menos tres personas fueron demoradas durante la enésima manifestación de jubilados y pensionados frente al Congreso de la Nación, donde personal de la Policía Federal y Gendarmería Nacional repitieron su protocolo "anti piquetes".

Para las 15.30 había habido incidentes, tensión y agresiones. (Fuente: TN).

Noticia en desarrollo.

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