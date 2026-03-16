El drama de los Warriors: 193 millones de dólares en la enfermería

Desde la izquierda, Jimmy Buttler, Stephen Curry y Draymond Green, para un acumulado salarial de 139,5 millones de dólares al año.. Foto: AP.

La plaga de lesiones y problemas físicos que vive Golden State Warriors hizo que en su partido de anoche ante New York Knicks tuvieran nada menos que 193 millones de dólares en sueldos "en la enfermería", lo que supone el 93% del total del equipo. Faltaron Stephen Curry (también Seth Curry), Jimmy Butler, Kristaps Porzingis, Draymond Green, Moses Moody y Al Horford, que son los jugadores más caros de la franquicia.

Curry no juega desde el 30 de enero por una lesión en la pantorrilla. Se dijo que volvería después del All Star, pero ya pasó tiempo de ello. Se perdió 16 partidos seguidos y algunas voces creen que lo mejor es que no juegue más en lo que resta de temporada y se recupere bien. "Si hay algo en juego, volveré. Para eso trabajo", dijo en su momento el base, que está ganando 59,6 millones de dólares esta temporada.

El sueldo de Jimmy Butler no está muy atrás: 54,1 millones de dólares. A mediados de enero el alero sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna derecha que le impedirá volver a jugar esta temporada. Entre las dos estrellas del equipo suman salarios por valor de 113 millones de dólares y ninguna puede jugar.

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Pero hay más. Porzingis llegó recientemente y sólo pudo jugar 4 partidos debido a una rara enfermedad persistente. Gana 30,7 millones. Tampoco jugó Draymond Green, que lleva arrastrando problemas físicos toda la temporada y cobra 25,8 millones. Moses Moody (11,5 millones) y el veterano Al Horford (5,6 millones) fueron otras dos costosas ausencias y De'Anthony Melton y Seth Curry (unos 5 millones entre los dos) redondearon la cifra hasta los 193.

Con semejante panorama los Warriors enfrentaron ayer a los Knicks con un quinteto formado por Malevy Leons, Gui Santos, Quinten Post, Brandin Podziemski y Will Richard. Entre los cinco ganarán esta temporada 9,1 millones de dólares. En cuestión de experiencia tampoco iban sobrados. Ese quinteto acumula 518 partidos en la NBA. Cualquiera de los titulares de los Knicks superaba esa cifra por sí solo.

Y pese a todo, estuvieron cerca de ganar en el Madison: 110-107. Se pusieron incluso 21 arriba (25-46), pero los Knicks remontaron de la mano de Jalen Brunson (30 puntos) y los Warriors no fueron capaces de lanzar en el último ataque en busca de la prórroga. Santos (20 puntos), Post (22) y Podziemski (25) fueron los mejores entre los sanos. (Fuente: Marca).