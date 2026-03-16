Premios Oscar 2026: el Mejor actor fue Michael B. Jordan y la Mejor actriz, Jessie Buckley

El actor Michael Jordan y la actriz Jessie Buckley recibieron el galardón como mejores intérpretes, Jordan por su labor en “Sinners” y Buckley por su trabajo en “Hamnet”.

La actriz se impuso frente a Rose Byrne por If I Had Legs I'd Kick You, Kate Hudson por Song Sung Blue, Renate Reinsve por Sentimental Value y Emma Stone por Bugonia.

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Por su parte, el artista se consagro en su primera nominación en esta categoria y manifesto: “Estoy aquí gracias a las personas que estuvieron antes que yo y por poder estar al lado de esos gigantes, de esos grandes. Quiero hacerlo bien porque ustedes creen en mí. Siempre voy a intentar ser mejor”.

“Gracias a quienes fueron a ver Sinners, porque ustedes convirtieron esta película en lo que es”, cerró Jordan.

La 98.ª edición de los Premios Óscar se realizó este domingo en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, con una ceremonia que combinó homenajes, presentaciones musicales y reencuentros entre figuras del cine.

Tras el paso de los artistas por la alfombra roja, la ceremonia fue conducida por el comediante Conan O’Brien, que regresó como anfitrión tras su desempeño en la edición de 2025.