Villa Mitre y Deportivo Viedma se miden en el José Martínez, buscando su mejor posición

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Villa Mitre inicia el último tramo del camino en la Conferencia Sur de la Liga Argentina, recibiendo a Deportivo Viedma, desde las 21, arbitraje de Pablo Estévez y Guillermo Dilernia.

Es el primero de los tres partidos que le restan al tricolor en la fase regular, todos como local, resultados que determinarán su posición final y el cruce en la reclasificación.

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Después de un duro golpe como local frente a La Unión, la Villa logró recuperarse de visita ante Pico en el que, según le dijo Franco Pennacchiotti a "La Nueva", en cuanto a sensaciones "fue el mejor partido de la temporada".

El encuentro de hoy, un clásico regional de la Liga Argentina, tiene como antecedente más cercano la victoria de los rionegrinos, en el Ángel Cayetano Arias, por 83 a 65.

Viedma viene de ganarle como local a La Unión, aumentando a seis victorias su racha como local y con récord de 9 triunfos en las últimas 12 presentaciones.

El tricolor, en casa, acumula 8 triunfos y 5 derrotas, promediando 83,5 puntos a favor y 78,5 en contra.

La visita, en tanto, afuera ganó 6 y perdió 9, promediando 76,1 y recibiendo a razón de 80,8.

Definición

Debido al poco margen que hay en la tabla entre los equipos, es muy difícil proyectar una posición final y menos aún un posible cruce para el tricolor.

De todos modos, el objetivo primordial del representante bahiense en terminar dentro de los 12, porque del 13 al 17 finalizarán la temporada, con descenso directo para el último.

Entre los clasificados, los 4 de arriba accederán directamente a octavos, aguardando rival entre los que pasen la reclasificación, donde se enfrentarán 5º-12º, 6º-11, 7º-10 y 8º-9.

Todo indica que en ese lote quedará Villa Mitre. Un triunfo esta noche poco menos que le aseguraría un lugar.

En cuanto a posibles desempates y rivales matemáticamente directos, el tricolor hoy tiene desventaja con Gimnasia (perdió los dos juegos), con Viedma (-18) y lo máximo que puede aspirar es a igualarlos a ambos en las posiciones.

También, entre los que están por encima o abajo del tricoor, con Racing tiene ventaja (+6), ya que perdió por 8 y le ganó por 14; con Centenario, su último rival el próximo sábado, está -8; con El Talar +14 y con Ciclista, -1.

En esta situación, lo ideal para Villa Mitre es empezar a construir de abajo hacia arriba. Después sí ver qué tan alto puede terminar.

Dos locales

Anoche, Pico, con 24 puntos de Juan Ignacio Rodríguez Suppi (5-6 en triples), se recuperó de la derrota frente a Villa Mitre, venciendo como local a Gimnasia, por 84 a 67.

Mientras que en la parte baja de la tabla, Deportivo Norte (con 8 puntos y 5 rebotes de Iván Catani) se quedó con un triunfo importantísimo frente a Rocamora, por 80 a 69.

Los directos

Los partidos que le restan a Villa Mitre y sus rivales directos:

Villa Mitre: los tres de local, Viedma (hoy), Central (jueves) y Centenario (sábado).

Gimnasia: Ciclista (V), Rocamora (L) y Quilmes (L).

Viedma: Villa Mitre (V), Central (L) y Centenario (L).

Racing: Lanús (L), Deportivo Norte (V) y Provincial (L).

Centenario: Rocamora (L), Villa Mitre (V), Viedma (V) y La Unión (L).

El Talar: Pico (L), Rocamora (L) y Quilmes (L).

Ciclista: Gimnansia (L), La Unión (V), Rocamora (V) y Central (V).

Posiciones

1º) Provincial, 29 PJ (22 PG y 7 PP): 75,8% de vic.

2º) Central, 28 (21 y 7): 75%

3°) Lanús, 30 (20-10): 66,6%

4º) La Unión, 29 (19-10): 65,5%

5°) Pico, 28 (18-10): 64,2%

6º) Quilmes, 29 (18-11): 62%

7º) Viedma, 29 (16-13): 55,1%

8º) Gimnasia, 29 (16-13): 55,1%

9º) Racing, 29 (15-14): 51,7%

10º) Centenario, 28 (14-14): 50%

11º) Villa Mitre, 29 (13-16): 44,8%

12º) El Talar, 29 (12-17): 41,3%

13º) Ciclista 28 (10-18): 35,7%

14º) Unión, 31 (11-20): 35,4%

15º) Rocamora, 28 (8-20): 28,5%

16º) Dep. Norte, 29 (7-22), 24,3%

17º) Pergamino, 30 (6-24): 20%