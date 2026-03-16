Con agenda cargada, Bahía acelera hacia la movilidad sustentable

Pablo Álvarez [email protected] Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

La movilidad sustentable dejó de ser una consigna para transformarse en un desafío central de las ciudades modernas. Reducir la dependencia del automóvil, fomentar medios de transporte alternativos y generar entornos urbanos más amigables para peatones y ciclistas son hoy objetivos clave para mejorar la calidad de vida, la salud pública y el cuidado del ambiente.

En ese contexto, la Plataforma de Sustentabilidad Integral (PSI) presentó un ambicioso calendario de actividades para 2026 que busca profundizar la concientización social y posicionar a Bahía Blanca como una referencia nacional en cultura ciclista.

“Creemos que son de alto impacto para Bahía Blanca y también para la región”, explicó Guillermo Liverotti, presidente de la entidad, al detallar un plan que combina acciones comunitarias, educativas y de articulación internacional.

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En Abril

Bahía Blanca será sede del kickoff mundial de “30 Días en Bici”. Uno de los hitos del año será la participación de la ciudad como organizadora del lanzamiento global de la campaña 30 Días en Bici, prevista para abril. El dato no es menor: en 2025 la iniciativa reunió a 67 ciudades del mundo.

Según Liverotti, “la gente de la organización de España nos dará el privilegio de ser la ciudad organizadora del kickoff”. La edición local tendrá un fuerte componente tecnológico, ya que se utilizará la app Mov3S —desarrollada en Bahía Blanca— para registrar recorridos y otorgar beneficios a los usuarios.

La agenda incluirá bicicleteadas urbanas, actividades culturales, incentivos económicos en comercios y sorteos de bicicletas para quienes logren completar la racha de 30 días de uso. Además, las instituciones que más utilicen la aplicación recibirán kits de herramientas para reparación.

Un aspecto clave será la medición de impacto: se reportarán kilómetros recorridos y la reducción de la huella de carbono, indicadores que permitirán dimensionar el aporte real de la iniciativa.

En Mayo-junio

Presencia en el Congreso Mundial por el Día de la Bicicleta. PSI también tendrá participación activa en el Congreso Mundial por el Día de la Bicicleta, que se desarrollará en forma presencial en Cuenca (Ecuador) los días 6, 7 y 8 de mayo, con cierre virtual el 3 de junio.

Desde la organización anticiparon que se articularán contenidos para luego trasladar experiencias y aprendizajes al trabajo local en Bahía Blanca, reforzando la conexión entre la agenda global y las políticas urbanas de la ciudad.

En Septiembre

Entre el 16 y el 22 de septiembre se realizará la Feria de la Movilidad Sustentable, concebida como una semana de actividades abiertas a la comunidad.

Habrá espacios para comercios, instituciones y organizaciones, y funcionará como antesala del evento central del año. La propuesta apunta a ampliar la participación ciudadana y fortalecer el ecosistema local vinculado a la bicicleta y la movilidad activa.

En Octubre

El momento culminante llegará los días 2, 3 y 4 de octubre, cuando la ciudad reciba el 8° Foro Argentino de la Bicicleta (FAB), un encuentro ciudadano, abierto y gratuito que promueve políticas públicas y cultura ciclista.

La organización estima la presencia de unas 500 personas de distintas ciudades del país. El Foro abordará ejes estratégicos como: Planificación urbana e infraestructura; Movilidad y géneros; Inclusión y salud y Economía de la bicicleta.

El programa contempla mesas de debate, talleres, disertaciones, recorridos en bici y una feria temática.

Liverotti destacó además el rol de la tecnología local: “Algo muy importante es que la app M3S será la app oficial de Argentina en Bici. Estamos realizando muchísimas acciones para que Bahía Blanca sea reconocida como la más importante del país en movilidad sustentable”.

El evento fue declarado de Interés Municipal por la Agencia de Innovación, Desarrollo Productivo y Urbanismo del municipio, mediante la resolución RESOL-2026-1-E-MUNIBAHIAB-AIDPU del 27 de enero de 2026, lo que refuerza su relevancia institucional.

Educación y comunidad

Otro de los pilares del año será el programa educativo Escuelas al Foro, que se desarrollará durante todo el ciclo lectivo en articulación con la Jefatura Regional.

La iniciativa abarcará Nivel Inicial, Primario, Secundario y Educación Técnica, con el objetivo de que las instituciones elaboren proyectos concretos vinculados a movilidad, derechos y salud, que luego serán presentados en el Foro.

En paralelo, PSI desplegará durante todo el año actividades culturales, sociales y comunitarias pre-foro, integradas con el uso de la app Mov3S y un sistema de indicadores que permitirá evaluar resultados.

Entre las variables a medir se encuentran: Cantidad de participantes; Kilómetros recorridos; Instituciones involucradas y Cobertura en medios.

La apuesta es clara: convertir a Bahía Blanca en una de las ciudades más activas del país en políticas y acciones vinculadas a la bicicleta, con la movilidad sustentable como eje de desarrollo urbano y calidad de vida.