Corte de calles y servicios para este viernes 13 de marzo
Habrá obras de reencarpetado asfáltico y un corte programado de energía eléctrica.
El Municipio de Bahía Blanca informa que se realizarán tareas de reasfaltado en el barrio Pedro Pico, además EDES efectuará una interrupción programada del suministro eléctrico.
Corte de calles:
Desde este viernes 13 y por el término de 7 días, se procederá al corte parcial de calzada en calle Montevideo, entre Berutti y Darregueira; y en Darregueira entre Montevideo y Misiones.
En el lugar se llevarán a cabo trabajos de reencarpetado asfáltico.
Corte de energía:
EDES comunica que se realizará un corte programado del servicio en el marco de su plan de obras y mantenimiento
– de 8:30 a 12:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Sixto Laspiur, Brasil, Libano, Blandengues.
Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas
Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.