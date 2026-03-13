Cancillería anunció el número de argentinos que fueron repatriados desde el inicio de la guerra

El Gobierno confirmó que 984 argentinos regresaron como repatriados desde el inicio del conflicto en Medio Oriente. Los ciudadanos se encontraban por distintos motivos en la región cuando estalló la guerra entre Irán, EEUU e Israel, y quedaron varados debido al cierre de los espacios aéreos.

Recientemente, según explicó el ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno a través de su cuenta oficial de X, 288 de estos argentinos estaban en Israel, 635 en Emiratos Árabes Unidos, 47 en Qatar y 14 en Jordania.

“Gracias al trabajo de nuestras Embajadas y Consulados en Emiratos Árabes Unidos (635), Israel (288), Qatar (47) y Jordania (14), 984 argentinos que se habían visto afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos ya se encuentran en nuestro país”, escribió en la publicación.

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"Seguimos monitoreando la evolución de la situación en la región y recomendamos seguir de cerca las indicaciones de nuestra red consular", concluyó Quirno en el tweet.

El Gobierno y la aerolínea Emirates continúan coordinando un operativo para la repatriación de ciudadanos argentinos varados por los ataques aéreos. La misión se encuentra bajo estrictos protocolos debido a la volatilidad logística y la constante reprogramación de viajes en el área.

Drástica caída de vuelos de Medio Oriente

Tras los ataques de EEUU e Israel contra Irán, numerosas compañías suspendieron sus operaciones en la región y el espacio aéreo quedó prácticamente paralizado. El aeropuerto más afectado continua siendo el de Dubái, que funciona actualmente con apenas el 30% de su capacidad habitual.

La interrupción del tráfico aéreo es la más grande desde la pandemia. Aeropuertos clave de la región, como los de Israel, Dubái, Qatar, Abu Dhabi y Líbano, quedaron prácticamente fuera de servicio. Según la firma de análisis aeronáutico Cirium, desde el inicio del conflicto se cancelaron cerca de 18.000 vuelos con origen o destino en Medio Oriente.