Ciclismo: el domingo se disputará la segunda fecha del calendario 2026

Pruebas a tiempo para todas las categorías federadas incluirá el festival a desarrollarse el domingo venidero en el circuito interior del Parque de Mayo.

La actividad corresponderá a la segunda programación del año en el ámbito de la Federación del Sud y será organizada por el club Villa Mitre, que rendirá homenaje a Liliana y Omar Cardoso.

Las competencias se pondrán en marcha a las 8.30 y estarán aminadas por pedalistas debutantes y adherentes, quienes efectuarán 30 minutos con embalaje final.

Posteriormente será el turno de los master E y damas, que correrán 30 minutos con 2 sprints.

Más tarde competirán las divisionales master C y D, que realizarán 45 minutos con 3 embalajes.

Finalmente, el plato fuerte contará con la participación de corredores elite, sub 23, juveniles y master A y B, quienes girarán durante 75 minutos por el trazado de 750 metros de extensión, disputando 5 sprints, en los que se otorgarán 5, 3, 2 y 1 punto a los cuatro mejores ubicados en cada uno.

Para poder participar será indispensable la presentación de la licencia habilitante correspondiente a la temporada 2026 (debe figurar en el listado de la FACPYR al 13-3-2026).

El valor de la inscripciones fue fijado en 15.000 pesos ($10.000 para adherentes), con el correspondiente seguro particular de la prueba incluido.