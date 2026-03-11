Bahía Blanca | Miércoles, 11 de marzo

19.0°

Bahía Blanca | Miércoles, 11 de marzo

19.0°

Bahía Blanca | Miércoles, 11 de marzo

19.0°
Deportes.

Ciclismo: el domingo se disputará la segunda fecha del calendario 2026

La programación organizada por el club Villa Mitre se pondrá en marcha a las 8.30 y será en homenaje a Liliana y Omar Cardoso.

Pruebas a tiempo para todas las categorías federadas incluirá el festival a desarrollarse el domingo venidero en el circuito interior del Parque de Mayo.

La actividad corresponderá a la segunda programación del año en el ámbito de la Federación del Sud y será organizada por el club Villa Mitre, que rendirá homenaje a Liliana y Omar Cardoso.

Las competencias se pondrán en marcha a las 8.30 y estarán aminadas por pedalistas debutantes y adherentes, quienes efectuarán 30 minutos con embalaje final.

Posteriormente será el turno de los master E y damas, que correrán 30 minutos con 2 sprints.

Más tarde competirán las divisionales master C y D, que realizarán 45 minutos con 3 embalajes.

Finalmente, el plato fuerte contará con la participación de corredores elite, sub 23, juveniles y master A y B, quienes girarán durante 75 minutos por el trazado de 750 metros de extensión, disputando 5 sprints, en los que se otorgarán 5, 3, 2 y 1 punto a los cuatro mejores ubicados en cada uno.

Para poder participar será indispensable la presentación de la licencia habilitante correspondiente a la temporada 2026 (debe figurar en el listado de la FACPYR al 13-3-2026).

El valor de la inscripciones fue fijado en 15.000 pesos ($10.000 para adherentes), con el correspondiente seguro particular de la prueba incluido.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Deportes.
La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE