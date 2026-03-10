Bunge presenta en Expoagro sus novedades para 2026 y su enfoque de negocio sustentable

Bunge, una empresa líder en soluciones para el agronegocio que conecta a los productores con los consumidores de alimentos, ingredientes y combustibles, y con más de 140 años de historia en el país, está presente con su propio stand en una nueva edición de Expoagro, que se desarrolla del 10 al 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires.

Este año, la compañía se presenta bajo el lema “Juntos somos más fuertes”, un concepto que refleja la capacidad ampliada y el mayor alcance comercial que surge tras su integración con Viterra, concretada en febrero de 2026. La unión potencia su propuesta de valor, con más soluciones, más servicios y un enfoque estratégico orientado a impulsar la productividad y fortalecer la sustentabilidad en toda la cadena agroindustrial.

La empresa combinada emplea en Argentina a más de 4100 colaboradores, moviliza más de 30 millones de toneladas de materias primas y productos, y es líder en la comercialización de fertilizantes y subproductos de molienda. Su operación se apoya en una red estratégica presente en 8 provincias, con más de 30 instalaciones, que incluyen 14 acopios y depósitos, 11 puertos de importación y exportación, 11 instalaciones de procesamiento de granos y oleaginosas, con sitios asociados de refinado y envasado.

Entre las materias primas que distribuye y procesa se encuentran soja, trigo, maíz, cebada, girasol, sorgo, camelina, colza y cártamo. De sus procesos industriales se obtienen aceites, lecitinas, biodiésel, etanol, harinas y pellets con diferentes contenidos proteicos, siendo el principal proveedor de subproductos destinados a la nutrición animal para el mercado interno. Además, se destaca su liderazgo en la comercialización de fertilizantes y en la producción de fosfatados.

La estrategia integral de Bunge se basa en políticas y principios de sustentabilidad que promueven una agricultura responsable en cada eslabón de la cadena de valor. Con la integración, la compañía amplía su capacidad para escalar iniciativas de impacto, generando nuevas oportunidades de crecimiento sostenible y acompañando a productores y aliados estratégicos en la mejora de su competitividad y desarrollo comercial.

“En Bunge, la sustentabilidad es el principio que guía nuestras decisiones de negocio. Partimos de una política corporativa para lograr cadenas de suministro libres de deforestación en 2025. Eso no solo nos enorgullece, sino que también impulsa el desarrollo de soluciones innovadoras y de alto impacto para el negocio y para toda la industria. Entre ellas se destacan nuestros programas de Agricultura Regenerativa, de medición de huella de carbono, Parcería Sustentable, los cultivos de cobertura, materias primas para biocombustibles y un conjunto de certificaciones que promueven y respaldan una gestión sostenible. Con la integración, estamos en condiciones de ofrecer más herramientas y mejores oportunidades comerciales para que nuestros clientes produzcan más, mejor y con menor impacto ambiental”, afirmó Vladimir Barisic, VP Argentina Crushing VC & Country Manager de Bunge.

Durante los cuatro días de la muestra, Bunge invita a productores, empresas, jóvenes profesionales y demás actores del sector a visitar su stand y conocer en detalle las propuestas y novedades que la compañía presenta para 2026.

Acerca de Bunge

En Bunge (NYSE: BG), nuestro propósito es conectar a los agricultores con los consumidores para entregar alimentos, ingredientes y combustibles esenciales al mundo. Como proveedor líder de soluciones agroindustriales, nuestro equipo de aproximadamente 34.000 empleados trabaja con agricultores en todo el mundo para trasladar productos agrícolas desde donde se cultivan hasta donde se necesitan, de manera más rápida, inteligente y eficiente. Somos líderes mundiales en origen, almacenamiento y distribución de granos, procesamiento y refinación de oleaginosas, ofreciendo un amplio portafolio de aceites, grasas y proteínas de origen vegetal. Trabajamos junto a nuestros clientes en ambos extremos de la cadena de valor para ofrecer productos de calidad y desarrollar soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades cambiantes del consumidor. Con más de 200 años de experiencia y presencia en más de 50 países, estamos comprometidos con fortalecer la seguridad alimentaria global, impulsar la sostenibilidad y ayudar a las comunidades a prosperar donde operamos. Bunge tiene su sede registrada en Ginebra, Suiza, y su sede corporativa en St. Louis, Missouri. Más información en Bunge.com.