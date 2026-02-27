Reformas laboral y penal juvenil: tensión entre manifestantes y la Policía

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires inició esta mañana un operativo para correr la ocupación callejera en la zona cercana al Congreso de la Nación, donde hoy el gobierno de Javier MIlei espera obtener dos victorias legislativas.

Por un lado, se espera la ratificación de la aprobación de la reforma laboral en el Senado, luego de que Diputados eliminó el artículo sobre licencias médicas, lo cual obliga a que el trámite regrese a la Cámara Alta. De todos modos, se descuenta que La Libertad Avanza y sus aliados le darán luz verde a la normativa.

Por el otro, tras la aprobación en Diputados, los senadores también tratarán la reforma penal juvenil que, entre otras cosas, prevé bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. En este punto también se prevé un triunfo de LLA en la votación.

Tanto en el centro porteño como en la avenida Panamericana, donde se desarrollaba otra manifestación, hubo cortes y tensión. Sobre las 8.15 ambas protestas accedían a movilizarse y liberar el tránsito pero se espera que las concentraciones de agrupaciones de izquierda se mantengan durante toda la jornada.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El inicio de la sesión de los senadores está previsto para las 11. La Libertad Avanza, cuyo bloque preside Patricia Bullrich, llegará a la sesión un día después de haber obtenido el visto bueno para los proyectos de acuerdo comercial con la Unión Europea y la reforma de la ley de Glaciares, y tras haber sancionado en diciembre las leyes de Presupuesto e Inocencia Fiscal.

El titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, uno de los gremialistas más duros contra el gobierno, declaró:

“Tenemos que estar movilizados y en la calle para enfrentar una legislación laboral que, en el caso de ser aprobada, agravará el drama social que hoy viven todos los trabajadores y sus familias en el país. La adhesión es altísima a esta hora al paro de ATE en todo el país”.

“Es un día que será bisagra para la historia de la Argentina. Estamos frente al mayor retroceso que se recuerde en materia de legislación laboral. Debiera ser rechazada la reforma laboral”, agregó.