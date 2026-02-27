Tensión entre la Policía y los manifestantes en el Congreso

Momentos de tensión se registraban este viernes entre la Policía Federal y los manifestantes en las inmediaciones del Congreso, donde los senadores debatían la nueva Ley Penal Juvenil y la reforma laboral.

Las filas policiales cortaron el tránsito en las inmediaciones, en cumplimiento del protocolo antipiquetes, mientras los militantes se apostaban en la Plaza Congreso.

Desde el Obelisco a la Plaza Congreso

Manifestantes de diferentes agrupaciones cortaron este viernes diferentes calles y avenidas en los alrededores del Obelisco, donde mantuvieron sendos enfrentamientos con efectivos de la Policía de la Ciudad en una situación que generó tensión y caos en la zona.

En medio de la protesta, tres efectivos fueron agredidos y la Policía de la Ciudad detuvo a tres personas por este hecho.

La protesta se dio en ante el tratamiento en el Senado de la Ley Penal Juvenil y la reforma laboral, que desencadenó caos en la zona debido a que sorprendió a los automovilistas que circulaban por las avenidas Cerrito, 9 de Julio, Corrientes y De Mayo, entre otras. (NA)