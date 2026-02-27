Empezó la sesión: el Senado debate la baja de edad de imputabilidad y la reforma laboral

En Diputados, el oficialismo quedó obligado a cambiar el artículo 44 de las licencias médicas

El Senado se encamina a convertir en ley este viernes la reforma laboral que propuso el gobierno de Javier Milei. El proyecto dispone fuertes cambios para empresas y trabajadores en cuestión de salarios, indemnizaciones y vacaciones.

La sesión empezó pasadas las 11, con 40 senadores presentes y la mitad del hemiciclo que ocupan las bancadas del interbloque peronista vacío.

El temario de la sesión incluye dos temas y los dos se convertirán en ley en caso de ser aprobados. El régimen penal juvenil será el primero de los dos proyectos que se discutirán. En esencia, la iniciativa baja la edad de imputabilidad para delitos graves a los 14 años.

Después lo seguirá la reforma laboral, que se discutirá en segunda revisión por el Senado. En este caso, la Cámara alta solo tendrá que definir si acepta el cambio introducido por la Cámara de Diputados, que eliminó el polémico artículo 44 de licencias médicas, o si insiste con la versión aprobada el pasado 12 de febrero.

Después de tres semanas de debate, acelerado por el pedido de Milei de tener la ley antes de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el bloque libertario que conduce Patricia Bullrich tiene garantizados los votos necesarios para la sanción de la reforma laboral.

La denominada "modernización laboral" tuvo media sanción del Senado en la madrugada del 12 de febrero con 42 votos a favor y 30 en contra. No está previsto que esos números cambien. A La Libertad Avanza (LLA) la acompañaron aquella vez los bloques de la UCR y el Pro, además de representantes de gobernadores dialoguistas.

En Diputados, el oficialismo quedó obligado a cambiar el artículo 44 de las licencias médicas a raíz de la polémica que se desató después de la aprobación en el Senado. La votación allí salió 135 a 115.

En cuanto al nuevo régimen penal juvenil, lega con media sanción en Diputados.

Pocas horas antes de que se reúna el Senado, manifestantes de izquierda se concentraron en la Avenida 9 de Julio, a la altura del Obelisco, y cortaron varios carriles. A raíz de esto, se generó un caos de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires y se desplegó un operativo policial. En ese marco, hubo tensión entre las autoridades y los manifestantes que intentaban restringir la circulación. Luego, se dirigieron a Avenida de Mayo hacia el Congreso para continuar allí la protesta. (La Nación)