Kreplak: “Venimos a rendir cuentas, contar en qué invertimos el tiempo y los recursos"

El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, comenzó formalmente una recorrida por las 12 regiones sanitarias de cara al Congreso Provincial de Salud que se realizará a mediados de abril próximo en la ciudad balnearia de Mar del Plata.

Se trata de un encuentro anual organizado por la cartera sanitaria bonaerense que reúne a trabajadores y trabajadoras de la salud, equipos municipales, sindicatos, entidades universitarias y autoridades para debatir, compartir experiencias, presentar trabajos científicos, planificar la integración del sistema sanitario provincial y debatir políticas sanitarias en el marco del Plan Quinquenal.

Según puso saberse, antes de dicho congreso, el funcionario mantendrá reuniones con los jefes comunales para realizar un diagnóstico y análisis de la situación social y sanitaria que atraviesa cada uno de los distritos. La Región Sanitaria I tiene como ciudad cabecera a Bahía Blanca.

“Aún a pesar de la situación económica muy grave, hay muchos avances en gestión que demuestran resultados sanitarios que ya se pueden ver en la población, así que también los queremos ontar”, expresó el ministro Kreplak días atrás en el distrito de Azul.

“El trabajo articulado, la planificación y el uso eficiente de los recursos, es fundamental. Para eso está el Estado y es lo que venimos haciendo nosotros acá: poner reglas”, aseguró.

Uno de los ejes principales en esta oportunidad tiene que ver con las políticas de ajuste y desregulación por parte del Gobierno libertario en relación al financiamiento público en salud, el debilitamiento de la rectoría estatal nacional y la precarización de la prestación de servicios y sobrecarga del sector público.

En este contexto, se plantean avances y pasos a seguir para continuar garantizando màs y mejor salud, acceso y en pos de un sistema de salud integrado.

"ERES Bonaerense"

Se trata del Examen de Residencias del “Equipo de Salud Bonaerense”, que se rendirá de manera presencial a mitad de año.

Con el objetivo de fortalecer el ingreso y la permanencia de las y los residentes y profesionales en distintas disciplinas y especialidades, el ministerio de Salud presentó el programa “Eres Bonaerense" para entrar al Sistema de Residencias, una vez al año, mediante concurso público y abierto.

Las residencias son una formación de posgrado intensiva en servicio que articulan estudio y trabajo, y se desarrolla en efectores públicos provinciales y municipales de los distintos niveles de atención, así como también en establecimientos privados que cuenten con convenio con la cartera sanitaria.

La inscripción será virtual durante el mes de marzo y el examen será en diferentes regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires, según se informó.

El “ERES Bonaerense” constituye una política sanitaria definida por la Provincia para capacitar profesionales de manera integral, y tiene como propósito dar respuesta a la complejidad de los roblemas de salud de la población, además de promover un modelo de atención y cuidado con perspectiva de derechos.

El organismo ministerial define cada año los cargos a concursar en residencias básicas, articuladas y posbásicas, en función de las necesidades sociosanitarias bonaerenses. Esta información será publicada oportunamente de acuerdo con el cronograma del concurso.

El concurso público y abierto se rige por el reglamento del ERES Bonaerense 2026 y tiene como modalidad de ingreso un examen presencial que se realizará en diferentes sedes dentro de la provincia de Buenos Aires.

Eso permitirá, se indicó, elaborar un orden de selección para adjudicar los cargos de especialidades y disciplinas, de acuerdo a la titulación, formación de base y vacantes disponibles.

Las y los interesados deberán anotarse de forma virtual y rendirán el examen de ingreso a mitad de año. Cabe destacar que el mismo es compatible con la participación en concursos de esidencias de otras jurisdicciones.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected] o visitar la web https://www.ms.gba.gov.ar/escuela/residencias/