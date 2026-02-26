Milei apuntó contra empresarios: "Dejaron en evidencia un sistema corrupto que hundió a los argentinos"

Este jueves el presidente Javier Milei le envió un fuerte mensaje a empresarios en medio del debate por las importaciones, en su mayoría de China, el precio de los productos argentinos, y la situación de muchas empresas, agravadas tras la crisis de la compañía de neumáticos Fate.

A través de su cuenta de X, el dirigente apuntó a los dueños de Techint, Fate y Neumen con distintos apodos: "Batalla cultural. Agradezco profundamente con toda mi alma las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros [por Paolo Rocca], Don Gomita Alumínica [por Javier Madanes Quintailla] y el Señor Lengua Floja [por Roberto Méndez] en los últimos 30 días".

Tras agradecer con ironía, sumó: "Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien. Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un país que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente".

El mensaje del mandatario es un dardo a los dueños de tres grandes empresas, con las que el Gobierno ha mantenido distintos tipos de controversias. Una derrota en una licitación, el cierre de una fábrica y una confesión empresaria sobre los precios.

Roberto Méndez; Paolo Rocca; Javier Milei y Javier Madanes Quintanilla

El conflicto con Rocca data de hace varias semanas, luego de que Techint perdiera una importante licitación contra un competidor indio (Welspun) por decisión de los principales petroleros argentinos para proveer de caños a un ducto de casi 500 kilómetros que llevará gas de Vaca Muerta a Río Negro para licuarlo y venderlo al mundo por barco. Se trata de uno de los proyectos más grandes de la gestión Milei. Welspun había ofrecido menores costos y mejores condiciones de pago y el grupo Techint aseguró que se trata de una competencia desleal.

A su vez, Milei se metió la semana pasada en la polémica por el cierre de la fábrica de neumáticos Fate. La empresa de Madanes Quintanilla adjudicó la decisión a los cambios en las condiciones de mercado, como las importaciones chinas, y al conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). Fue así que comenzó un debate público por el precio de los neumáticos argentinos en comparación a los procedentes del exterior.

"¿Aquellos que critican al liberalismo desde la ignorancia (si supieran algo no serían colectivistas) estarán aprendiendo cuál es la diferencia entre ser promercado y proempresa?", escribió Milei el jueves pasado contra el dueño del grupo.

En tercer lugar, el punto de tensión más reciente empezó ayer cuando el CEO de la empresa de distribución de neumáticos Neumen, Roberto Méndez, reconoció que durante los años de mayores restricciones a las importaciones, las empresas aplicaron márgenes de ganancia elevados. "Soy el primero en reconocerlo: estaban robando las multinacionales, nosotros, los empresarios", afirmó en un programa de streaming y subrayó: "Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo".

En consecuencia, Milei hizo eco de la revelación del empresario. "Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien", escribió en X.

Horas más tarde, aclaró sus dichos en diálogo con LN+. El empresario de 82 años sostuvo que con el kirchnerismo "ganaba más plata" y que los empresarios "estaban obligados" a aumentar los precios de los neumáticos en ese entonces. Además, le envió un mensaje a Milei: "No puede seguir trayendo importaciones a mansalva como están viniendo de China".

"Nos robaban a los industriales, porque no había producto y porque había una inflación del 250 % mensual. Yo estaba obligado a hacerlo, pero si uno hace un relevamiento de precios ahora o años atrás, va a ver que Neumen siempre estuvo abajo del precio mercado. Yo siempre estoy cinco puntos abajo del precio más barato", argumentó. (La Nación)