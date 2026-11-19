Los momentos de los incidentes, en el partido entre Huracán y Libertad. Fotos: Archivo-La Nueva.

Huracán de Ingeniero White recibió una dura sanción de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi. De), tras los incidentes del último sábado por la semifinales de la Liga del Sur.

A consecuencia de esto, el organismo provincial resolvió que el representante de la Liga del Sur dispute sus próximos 10 partidos sin público local, ya sea como local o en calidad de visitante.

Además, cuando se presente en el Bruno Lentini tampoco podrá recibir parcialidad del equipo rival.

En lo inmediato, Huracán esperará el domingo a Racing de Olavarría, en el partido de la final de la Región Bonaerense Pampeana Sur por el Torneo Regional Federal Amateur.

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El encuentro se jugará desde las 20 y será dirigido por Lucas Rodríguez.

Luego, en caso de avanzar, el equipo conducido por Mauro Brunelli afrontaría la final regional por el ascenso al Torneo Federal A.

Mientras que por la Liga del Sur, el Globo jugará la final del Clausura en su cancha, ante el vencedor del cruce entre Bella Vista y Libertad. Y, además, podría tener que disputar el juego decisivo -en cancha neutral- para definir al campeón de la temporada.

*Qué pasó

El último sábado, por las semifinales del Torneo Clausura de la Liga del Sur, y luego de un partido sumamente tranquilo dentro (no hubo amonestados) y fuera de la cancha, que se jugó en un contexto totalmente normal, el cierre fue con incidentes lamentables.

Es que con la tanda de penales ya comenzada, una persona arrojó desde afuera del estadio hacia dentro de la cancha latas de humo encendidas con los colores del elenco de Villa Rosas, que no contó con su público en el Bruno Lentini ya que sólo se jugó con la parcialidad local.

Esto generó la reacción de los simpatizantes del Globo que fueron en busca del responsable del hecho y generaron destrozos en los autos que se encontraban en el sector visitante, que pertenecían al puñado de directivos autorizados para ingresar al estadio.

*En redes

Ferro de General Pico publicó dos comunicados, tras lo que fue el escandaloso final del partido del domingo ante Huracán por la semifinal del Torneo Regional, que terminó con 8 futbolistas y un ayudante detenidos por agredir al cuerpo arbitral.