El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, se prepara el Gran Premio de Las Vegas y antes del inicio de la actividad en la "Ciudad del Pecado", brindó detalles sobre el Alpine de la temporada 2027 y anticipó lo que será la carrera en el circuito callejero, donde se prevé una jornada fría, con temperaturas de entre 4 y 6°C, que complicaría el rendimiento de los neumáticos.

“Probamos algunas cosas. Creo que es muy difícil decir cuánto vamos a mejorar en comparación con los demás. Siempre es una incógnita. Quizá nosotros demos un paso muy grande, pero tal vez los demás den uno todavía mayor. Así que realmente no sabés qué tan grande es el paso que está dando cada uno”, explicó.

Además, el pilarense se mostró optimista en lo que será la próxima temporada de la máxima categoría del automovilismo.

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“Creo que, en el primer año de un reglamento, normalmente el salto es bastante grande", explicó.

"Encontrás muchas cosas, solucionás muchos problemas que antes se habían corregido de alguna manera con actualizaciones, pero que podés solucionar adecuadamente (al año siguiente) con un paquete diferente y demás. Así que tengo muchas ganas de que llegue. Creo que va a ser un buen auto y espero que nos permita volver a la pelea y estar más cerca de los primeros puestos”, agregó.

Consultado sobre las bajas temperaturas que se prevén en la pista estadounidense, donde se desarrollará la 21ª fecha del Mundial de F1, Colapinto sostuvo: “Es un circuito diferente, muy particular, creo, en comparación con el resto del año".

"Es una carrera bastante singular en general. Los factores, el clima, la manera en que está hecho el circuito, el asfalto. Todo es diferente a lo que estás acostumbrado durante el año. Así que es como empezar desde cero. Y eso a veces es bueno para ver cómo reaccionan los otros autos y qué equipo consigue entenderlo primero", añadió.

Y agregó: “Normalmente nos quejamos del calor, así que un poco de frío probablemente no venga mal. Pero va a hacer mucho frío. Y creo que estos autos, y también estos neumáticos, son realmente sensibles cuando están por debajo de la temperatura adecuada y del rango objetivo”.

Por su parte, el piloto argentino que este fin de semana volverá a buscar sumar puntos con la escudería francesa, posicionada a 45 puntos de Racing Bulls en la lucha por el quinto puesto del campeonato de constructores, aseguró: “Creo que, por parte del equipo, todos han estado haciendo un esfuerzo muy grande y trabajando muy duro este año en todas las áreas".

"Es realmente importante seguir sumando puntos y seguir dando lo mejor de nosotros. Aunque ahora parezca más complicado, nunca es imposible. Vamos a intentarlo hasta el final. Por supuesto, va a ser muy complicado. Pero nuestro objetivo es seguir construyendo el equipo, seguir impulsándolo hacia adelante y seguir motivando a todos”, indicó.

Además, cerró: "Y también concentrarnos en el año que viene. Va a ser un tramo final largo, con un par de carreras en tres semanas consecutivas. Vamos a intentar dar lo mejor de nosotros para seguir sumando puntos y conseguir algunos buenos resultados que nos permitan terminar la temporada con mucha motivación de cara a 2027".