Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Los últimos tres partidos de cuartos de final determinarán hoy los restantes clasificados a semifinales del segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, que ya tiene a L.N. Alem.

Estrella (1º) recibirá a Liniers (8º) en el barrio San Martín; Bahiense del Norte (3º) esperará por Villa Mitre (6º) en el Manu Ginóbili, mientras que Pueyrredón (4º) será local ante Pacífico (5º).

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Los protagonistas de las dos primeras series se ganaron como locales y en la restante lo hicieron en calidad de visitantes.

Los tres que pierdan esta noche se despedirán de la temporada, como sucedió con Olimpo y Estudiantes.

En tanto, la otra serie de cuartos quedó cerrada, con la barrida de L.N. Alem (7º) ante Napostá (2º), 2-0.

En consecuencia, el ganador de este tramo jugará la Súper final -al mejor de tres- ante Napostá, que se adjudicó la primera parte del torneo.

Mientras que Barrio Hospital e Independiente, los otros dos que completaron los 12 equipos de la temporada, están 1-1 en la serie permanencia, que continuará el lunes.

Cómo sigue

Conocidos los ganadores de esta noche, se reordenarán en función de la posición que ocuparon en la fase regular, para determinar los cruces de semifinales, entre el mejor y peor clasificado de los cuatro, y los dos intermedios.

Las series, al mejor, de tres comenzarán el lunes en los escenarios de los mejores clasificados.

Estrella-Liniers

Estrella, el número 1 de la fase regular, perdió el primer partido del segundo tramo como local y después ganó los cinco seguidos en esa condición, incluido el primero de la serie ante Liniers.

El récord en su cancha son 12 triunfos y 2 derrotas.

Santiago Quiroga desafiando a Alan García.

En el caso de Liniers, como visitante completó 6 triunfos y 9 derrotas. En el segundo tramo acumuló una victoria y perdió en sus últimas tres presentaciones (dos ante Estrella, fecha 8 y en el inicio de la serie).

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Sebastián Giannino y Joel Schernenco.⁩

Novedades: los dos equipos están completos.

Historial

Ganador Cancha

Estrella: 77-66 Liniers (primer tramo)

Estrella: 85-80 Estrella (segundo tramo)

Estrella: 73-64 Estrella (J1 cuartos)

Liniers: 67-55 Liniers (J2 cuartos)

Bahiense-Villa Mitre

Bahiense no pierde en el Manu Ginóbili desde la novena fecha del primer tramo -ante Napostá (70-61)- sumando así nueve victorias consecutivas en esa condición, sin contabilizar las otras dos localías -en las finales de la primera parte- que jugó en Estudiantes.

Franco Amigo, defendido por Juan Pedro Hollender.

Villa Mitre, por su parte, de visitante en el segundo tramo ganó tres partidos y perdió cuatro, de los cuales los dos últimos fueron ante Bahiense (en la fecha 10 y en el inicio de la serie).

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Árbitros: Sebastián Arcas, Mariano Enrique y Marcelo Gordillo.

El dolor de Javier Bollo mientras dejaba la cancha.

Novedades: los locales no tienen bajas y la visita nuevamente se presenta sin Javier Bollo, quien se recupera de un pisotón sufrido en el primer partido.

Historial

Ganador Cancha

Bahiense: 84-74 (69-69) Villa Mitre (primer tramo)

Bahiense: 85-81 Bahiense (J1 cuartos)

Bahiense: 72-62 Villa Mitre (J2 cuartos)

Bahiense: 73-68 Bahiense (segundo tramo)

Bahiense: 95-72 Bahiense (J1 cuartos)

Villa Mitre: 79-74 (64-64) Villa Mitre (J2 cuartos)

Pueyrredón-Pacífico

El antecedente inmediato de Pueyrredón como local es la derrota frente a Pacífico, en el inicio de la serie. Ahora bien, en el global, los de calle Darregueira sumaron 11 triunfos y cuatro derrotas en su escenario.

Una postal: Baeza con su tiro exigiendo a Sagarzazu. Atrás, mucho aliento.

Pacífico, por su parte, en el primer tramo ganó dos partidos y perdió cinco como visitante, mientras que en el segundo triunfó en cuatro de las seis presentaciones.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Alejandro Ramallo y Néstor Schernenco.⁩

Novedades: Purre continúa sin Alejo Agulló (rotura de ligamentos) y el verde con la baja de Santiago Loos (fractura de escafoides).

Historial

Ganador Cancha

Pueyrredón: 87-69 Pueyrredón (primer tramo)

Pueyrredón: 82-59 Pacífico (segundo tramo)

Pacífico: 80-71 Pueyrredón (J1 cuartos)

Pueyrredón: 69-65 Pacífico (J2 cuartos)