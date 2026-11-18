Leandro N. Alem espera rival en semifinales de la LBB Oro, después de barrer a Napostá 2-0 en los cuartos de final.

"A priori Alem no era el mejor equipo. Costó ensamblarnos. Al principio de esta segunda parte ganábamos uno y perdíamos dos, no estábamos tan finos, pero tuvimos constancia, una idea e identidad de equipo, de acuerdo con las prioridades que tuvo Pancho (Jasen, el entrenador)", destacó Franco Ruesga.

El base estuvo en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

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La identidad de equipo el verdirrojo la fue logrando con el paso del torneo. Y se potenció con la llegada justamente de Ruesga y del venezolano Luis Herrera.

"El equipo venía con su identidad y, quizás, con el parate de mitad de año y al encontrarse con otras fichas, sumado a las lesiones, le costó recuperar la identidad, pero estuvo siempre", opinó Ruesga.

Y esa identidad a la que se refiere está bien marcada: "Es defender duro, correr la cancha, y tenemos algo muy difícil de defender, y es que cuando uno no está bien ninguno tiene problemas en ceder y que tome más participación el que está fino".

Como base, Franco tiene la responsabilidad de repartir el juego y en un quinteto donde hay tres extranjeros algo que, según manifestó, no es un peso.

"Con el presente que estamos teniendo se hace muy fácil, pero más que nada por la personalidad de cada uno", destacó.

"Uno (Wilson) habla en inglés, lo que se supone tendría que ser una barrera, pero ya sea con mímica o aprendiendo algunas palabras, ya habla con todos, inclusive, se lleva bárbaro con los venezolanos, con quienes convive. Y eso se transmite en la cancha", resaltó.

Alem suma siete victorias en fila y las últimas dos fueron ante el ganador del primer tramo.

"Jugamos dos partidazos y el tercer cuarto del segundo quedó en claro que somos un gran equipo, y si te medís con el campeón y de esa manera, incluso con la ausencia de Wilson, porque ya estaba lesionado, quiere decir que tenemos muchos recursos y material", señaló Franco.

Y asumió: "Estamos con la confianza y nos hacemos cargo del equipo que tenemos, pero seguimos trabajando con humildad a la espera del partido del lunes".

Regresó a la ciudad -estaba jugando en España- para afrontar la segunda parte del torneo.

"Estoy disfrutando del día", aseguró.

Y abrió un poco el juego a futuro: "No descarto nada, incluso, si surge algo en otro país o en otra provincia, porque me gusta viajar y ensamblarme en lugares y equipos, lo iré viendo".

Entre las particularidades de esta vuelta fue tener que enfrentar a su hermano Santiago (Estudiantes).

"Me boqueó, je. Fue muy bueno. Ese día merendamos juntos y después cenamos con toda la familia", contó.

También hace especial este momento, por tener a Hernán Jasen como entrenador.

"Es uno más dentro del equipo, es admirable, y se suma que tiene mucho conocimiento basquetbolístico, trae ideas. Es muy completo y siempre digo que un técnico puede saber mucho, pero si no sabe cómo entrarle o llegarle al jugador, se le escapa, y él sabe hacerlo muy bien", resaltó.

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